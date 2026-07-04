Logo

Minić: Ne dozvoliti da se zaborave srpske žrtve Podrinja i Birča

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 17:36

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић цјелива икону у Подрињу.
Foto: Screenshot/X

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je dužnost srpskog naroda da pamti i čuva istinu i da nikada ne dozvoli da 3.267 Srba koje su muslimani tokom proteklog rata ubili u srednjem Podrinju i Birču budu zaboravljeni.

"Ovo je dan kada se ćuti i glava poginje samo pred sjenima stradalih. Kao učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata, znam kolika je cijena slobode. Zato je naša dužnost da pamtimo, čuvamo istinu i nikada ne dozvolimo da srpske žrtve Podrinja i Birča budu zaboravljene. Vječna im slava", naveo je Minić na društvenoj mreži Iks.

U Bratuncu je danas obilježeno više od trideset godina od muslimanskog zločina nad 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Pomen je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja, a obilježavanju su prisustvovali zvaničnici Srpske i Srbije, kao i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov, te savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Berns.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Podrinje

Zločin nad Srbima

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Најнижи пар на свијету

Svijet

Zajedno visoki 182 centimetra: Najniži par na svijetu očarao planetu

1 h

0
Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца

Svijet

Dok su odrasli kukavički stajali, dječak skočio u smrtonosnu vodu i spasio muškarca

1 h

0
Багер

Hronika

Tragedija u Sloveniji: Radnik iz BiH ispao i kašike bagera i poginuo

1 h

0
Телефон

Zdravlje

Mislili ste da vam tehnologija kvari samo vid? Telefon vas trajno deformiše

1 h

0

Više iz rubrike

Марк Бернс у Братунцу

Republika Srpska

Kaluža: Dolazak Trampovog savjetnika u Bratunac potvrda da je Americi važno da čuje srpsku stranu

2 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Srpska uvodi dva potpuno nova prava, evo ko će dobijati do 800 KM mjesečno

2 h

0
Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov: Svi moraju biti svjesni stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

3 h

0
Марк Бернс у Братунцу

Republika Srpska

''Trampov savjetnik prisustvom na komemoraciji u Bratuncu poslao snažnu poruku''

3 h

0

  • Najnovije

18

58

Centralne vijesti, 04.07.2026.

18

52

Taksi bluz: Od propalog dramaturga do slučajnog heroja

18

47

Nova mapa potpuno razbjesnila Hrvate

18

24

Vjerovali ili ne: Britanskim političarima sad smetaju Maša i Medvjed

18

14

Stroj smrti: Vraća se zloglasna Jedinica 121

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima