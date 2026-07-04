Minić: Ne dozvoliti da se zaborave srpske žrtve Podrinja i Birča

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da je dužnost srpskog naroda da pamti i čuva istinu i da nikada ne dozvoli da 3.267 Srba koje su muslimani tokom proteklog rata ubili u srednjem Podrinju i Birču budu zaboravljeni.

"Ovo je dan kada se ćuti i glava poginje samo pred sjenima stradalih. Kao učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata, znam kolika je cijena slobode. Zato je naša dužnost da pamtimo, čuvamo istinu i nikada ne dozvolimo da srpske žrtve Podrinja i Birča budu zaboravljene. Vječna im slava", naveo je Minić na društvenoj mreži Iks.

U Bratuncu je danas obilježeno više od trideset godina od muslimanskog zločina nad 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Ovo je dan kada se ćuti i glava poginje samo pred sjenima stradalih.

Kao učesnik Odbrambeno-otadžbinskog rata, znam kolika je cijena slobode. Zato je naša dužnost da pamtimo, čuvamo istinu i nikada ne dozvolimo da srpske žrtve Podrinja i Birča budu zaboravljene.

Vječna im slava! pic.twitter.com/2vh5kOYz2q — Savo Minić (@minic_savo) July 4, 2026

Pomen je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja, a obilježavanju su prisustvovali zvaničnici Srpske i Srbije, kao i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov, te savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Berns.