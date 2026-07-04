Srpska uvodi dva potpuno nova prava, evo ko će dobijati do 800 KM mjesečno

Dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, koje je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srpske, zvanično stupaju na snagu.

Ovim zakonskim rješenjem uvedena su dva potpuno nova prava u sistemu socijalne zaštite, s ciljem značajnog poboljšanja materijalnog položaja najugroženijih kategorija građana i njihovih porodica.

Za finansiranje ovih prava u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno je gotovo 20 miliona KM za narednih šest mjeseci.

Prvo i ujedno najobuhvatnije pravo odnosi se na uvođenje posebnog dodatka na ličnu invalidninu, koji će koristiti više od 7.700 ljudi. Kome je namijenjena ova podrška, pojašnjavaju iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

„Pravo na poseban dodatak na ličnu invalidninu je namijenjeno licima koja koriste pravo na ličnu invalidninu, a u cilju poboljšanja materijalnog položaja lica koja imaju tjelesno oštećenje u visini od 70 odsto do 100 odsto“, navode iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za BL portal.

Dodatak će se obračunavati kao procenat prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini. Tako će korisnici sa 100 odsto tjelesnog oštećenja ostvarivati 35,34 odsto od osnovice, za 90 odsto oštećenja predviđeno je 29,12 odsto, za 80 odsto 24,94 odsto, dok će građanima sa 70 odsto oštećenja pripadati 20,80 odsto od osnovice.

Kako će to izgledati u praksi i koji je cilj ovog rješenja, pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

„Visina ovog prava određena je tako da zbir ovog dodatka i prava na ličnu invalidninu iznosi 800 KM za korisnike sa najvećim stepenom tjelesnog oštećenja od 100 odsto, a za ostale korisnike srazmjerno visini njihovog tjelesnog oštećenja“, ističu iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

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Preračunato u konkretne iznose, osobe sa invaliditetom od 100 odsto primaće dodatak od oko 540 KM, pa će zajedno sa postojećom invalidninom mjesečno dobijati ukupno 800 KM. Korisnicima sa 90 odsto tjelesnog oštećenja pripadaće oko 445 KM dodatka, odnosno ukupno oko 659 KM, za 80 odsto oko 382 KM, odnosno ukupno oko 565 KM, dok će osobe sa 70 odsto oštećenja primati oko 317 KM dodatka, odnosno ukupno oko 470 KM.

Koliko je novca obezbijeđeno za ovu namjenu, otkrivaju u Ministarstvu.

„Za ovo novo pravo je u budžetu potrebno obezbijediti dodatnih 19,5 miliona KM za šest mjeseci ove godine, imajući u vidu da je u sistemu trenutno oko 7.700 korisnika lične invalidnine“, pojašnjavaju iz Ministarstva.

Pored povećanja primanja za osobe sa invaliditetom, zakonskim dopunama ispravljena je i dugogodišnja nepravda prema porodicama koje brinu o djeci sa smetnjama u razvoju. Do sada su roditelji gubili pravo na finansijsku podršku kada njihovo dijete navrši 30 godina života.

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„Pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom namijenjeno je roditeljima-njegovateljima čije dijete je navršilo 30 godina života, zbog čega su roditelji do sada gubili pravo propisano Zakonom o dječjoj zaštiti“, naglašavaju iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za BL portal.

Ovaj dodatak iznosiće 42,60 odsto prosječne neto plate iz prethodne godine, što znači da će roditelji nastaviti da primaju isti iznos koji su ostvarivali do 30. godine života djeteta, odnosno trenutno 651 KM mjesečno.

Koliko će sredstava biti izdvojeno za ovu mjeru, preciziraju u Ministarstvu.

„Za ovo drugo novo pravo je, prema procjenama, potrebno u budžetu do kraja godine obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 400.000 KM“, kažu iz Ministarstva.

Skoro 20 miliona KM za jaču socijalnu zaštitu

U resornom ministarstvu ističu da ova zakonska rješenja predstavljaju novi vid sistemske podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

„Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti propisao je navedena nova prava u sistemu kao poseban vid finansijske podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, odnosno licima sa invaliditetom“, zaključuju iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Budžetska izdvajanja od skoro 20 miliona KM pokazuju da od sutra ova prava postaju dio sistema u praksi. Uvođenjem posebnog dodatka na ličnu invalidninu i ukidanjem starosne granice od 30 godina za roditelje-njegovatelje, dodatnu finansijsku sigurnost dobiće više od 7.700 najugroženijih građana i porodica širom Republike Srpske, prenosi BL portal.