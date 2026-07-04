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Dodik: Stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primjetio osim nas samih

04.07.2026 13:12

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Foto: ATV

Mi moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primjetio osim nas samih, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na komemoraciji u Bratuncu.

"Hvala vam svima koji ste ovdje na mjestu stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani, i to su bili do zadnjeg daha na svojim kućnim pragovima. Svake godine sve nas je više na ovom mjestu", rekao je Dodik

On je naglasio da mu je žao svakoga nevinog nastradaloga, ali najgore je kad strada istina, a ona kaže da je ovdje stradalo 3.267 Srba.

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"Laži koje se plasiraju u kontinuitetu ne mogu vječno ostati. Imamo saveznike, prije svih u Srbiji, koja je težnja našeg naroda. Nijemci su prije 30 godina ujedinili dvije države. Njihova parola je bila "jedan narod, jedna država". Kada mi to želimo, onda ne može", istakao je Dodik.

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Milorad Dodik

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