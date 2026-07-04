Služen pomen stradalim Srbima i položeni vijenci

Autor:ATV redakcija
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Na bratunačkom groblju služen je parastos za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu, a kod Spomen-krsta položeni su vijenci i cvijeće.
U ime Republike Srpske vijenac su položili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanić, premijer Savo Minić, te predsjednik Milorad Dodik.
Cvijeće je na Spomen-krst položio i pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i ambador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.
Vijenac je položila i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara.
Nakon parastosa, kojem je prisustvovalo više hiljada građana, i polaganja vijenaca, program obilježavanja 34 godine od stradanja Srba iz srednjeg Podrinja, biće nastavljen obraćanjem zvaničnika.
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