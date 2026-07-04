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Služen pomen stradalim Srbima i položeni vijenci

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 12:33

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На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.
Foto: ATV

Na bratunačkom groblju služen je parastos za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu, a kod Spomen-krsta položeni su vijenci i cvijeće.

U ime Republike Srpske vijenac su položili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanić, premijer Savo Minić, te predsjednik Milorad Dodik.

Cvijeće je na Spomen-krst položio i pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i ambador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Vijenac je položila i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara.

Nakon parastosa, kojem je prisustvovalo više hiljada građana, i polaganja vijenaca, program obilježavanja 34 godine od stradanja Srba iz srednjeg Podrinja, biće nastavljen obraćanjem zvaničnika.

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položeni vijenci

Bratunac

Zločin nad Srbima

Republika Srpska

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