Služen pomen stradalim Srbima i položeni vijenci

Na bratunačkom groblju služen je parastos za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu, a kod Spomen-krsta položeni su vijenci i cvijeće.

U ime Republike Srpske vijenac su položili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanić, premijer Savo Minić, te predsjednik Milorad Dodik.

Cvijeće je na Spomen-krst položio i pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i ambador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Vijenac je položila i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara.

Nakon parastosa, kojem je prisustvovalo više hiljada građana, i polaganja vijenaca, program obilježavanja 34 godine od stradanja Srba iz srednjeg Podrinja, biće nastavljen obraćanjem zvaničnika.