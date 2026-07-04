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Stevandić: Bratunac postaje mjera našeg samopoštovanja

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 11:53

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Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Српске
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, rekao je da se iz Podrinja šalje poruka sabornosti koja nema za cilj mržnju.

"Zato ima za cilj reviziju istorije da se ne zaborave zločini. Ovdje su zaklane cijele porodice, ubijana djeca. To je dovelo do rata. Bratunac postaje mjera našeg samopoštovanja. Naše žrtve se neće izbrisati. Svo racionalni ljudi to razumiju ali nema svako hrabrosti da se sa tim suoči. Moramo ih natjerati da se suoče kao što su nas suočavali sa lažima", rekao je Stevandić sa obilježavanja godišnjice stradanja Srba u Podrinju, koje se ove godine održava pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Izdržali smo, kaže Stevandić.

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"Naš narod je predan istini i Bogu i nećemo zaboraviti. A zločinci ne mogu da se pomiješaju sa žrtvama i ne mogu isto da se tretiraju oni koji su ubijali civile i oni koji su ubijali u ratnom sadejstvu", naveo je Stevandić.

Istakao je da Srpska radi na svojoj istoriji.

"Mi tuđe zastave nismo palili kao što su oni naše niti smo drugima "poturali" tuđe zastave pod nos kao oni nama na utakmicama. To iživljavanje nad simbolima mora da prestane", naveo je Stevandić.

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Bez samopoštovanja nema budućnosti a to najbolje pokazujemo njegujući svoje žrtve, istakao je Stevandić.

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Nenad Stevandić

U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

Bratunac

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