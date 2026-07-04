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Patrijarh Porfirije služi liturgiju u Bratuncu

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 10:06

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Патријарх српски Порфирије стигао у Братунац гдје ће у порти Храма Успења Пресвете Богородице служити литургију.
Foto: ATV

Patrijarha srpski Porfirije služi liturgiju u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu, uz sasluženje mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Liturgiji prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, vlada Srbije i Crne Gore, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH, načelnici opština iz srednjeg Podrinja i Birča i drugih lokalnih zajednica u Srpskoj, kao i veliki broj građana Podrinja.

Nakon liturgije, krenuće litija do gradskog groblja, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na Spomen krstu, a potom će se okupljenima obratiti zvaničnici.

Патријарх Порфирије

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije stigao u Bratunac

Potom će biti održana centralna komemoracija za 3.267 ubijenih srpskih civila i vojnika.

Najviši zvaničnici Republike Srpske stigli su u Bratunac gdje će danas prisustovati obilježavanju 34 godine od muslimanskog zločina nad srpskim narodom u srednjem Podrinju i Birču, gdje je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ubijeno 3.267 Srba.

U Bratuncu su zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

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U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

Patrijarh Porfirije

liturgija

Bratunac

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