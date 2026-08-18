Sedmi zemljotres u Španiji

Jug Španije danas je pogodio snažan niz zemljotresa, a stanovnici pokrajine Granada suočili su se s čak sedam podrhtavanja tla u samo nekoliko sati.

Najjači zemljotres imao je magnitudu 5 prema Rihterovoj skali, s epicentrom u blizini mjesta Goja. Drugi najjači potres imao je magnitudu 4,8, dok su još dva potresa bila jača od magnitude 4.

Podrhtavanje tla izazvalo je paniku među stanovništvom. Zbog potresa i naknadnih podrhtavanja evakuirani su brojni objekti, među kojima su trgovački centri, hoteli i stambene zgrade.

Krhotine povrijedile tri osobe

Usljed potresa najmanje tri osobe su lakše povrijeđene, među njima i maloljetnik koji je prevezen u bolnicu.

Prema riječima ministra turizma, pravosuđa i lokalne uprave Antonija Sansa, povrede su nastale nakon što su se zbog podrhtavanja odlomili i pali dijelovi objekata.

Hitne službe imale su pune ruke posla i zbog brojnih građana koji su doživjeli napade panike.

Odgođene operacije i pregledi

Zbog nastavka seizmičke aktivnosti Andaluzijska zdravstvena služba odlučila je privremeno obustaviti sve neesencijalne zdravstvene usluge u pokrajini Granada.

Planirani ljekarski pregledi i operacije su odgođeni, dok će hitne i onkološke službe nastaviti raditi bez prekida.

Stanovnici Granade ostaju na oprezu zbog mogućnosti novih naknadnih podrhtavanja, dok nadležne službe prate situaciju i procjenjuju posljedice serije potresa.