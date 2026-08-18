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U Francuskoj vještačka inteligencija testira zaštitu državnih službi

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 17:05

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Француска, званично Француска Република, држава је у западној Европи. Француској припадају и прекоморске територије, од којих Гваделуп, Мартиник, Француска Гвајана и Реинион, Мајот представљају пуноправни дио француске републике.
Foto: pexels/Olena

Francuski ministar budžeta Dejvid Amijel izjavio je da će to ministarstvo koristiti alate vještačke inteligencije za testiranje ranjivosti državnih službi nakon što je prošle sedmice izvršen hakerski napad na poresku službu.

U kibernetičkom napadu su ukradeni podaci oko 700.000 poreskih obveznika, saopšteno je ranije iz francuskog Ministarstva finansija.

Šef poreske službe Ameli Verdije izjavila je da je služba danas otkrila još jednu povredu podataka i da se posljedice procjenjuju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

Francuska

hakerski napad

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