U Francuskoj vještačka inteligencija testira zaštitu državnih službi

Francuski ministar budžeta Dejvid Amijel izjavio je da će to ministarstvo koristiti alate vještačke inteligencije za testiranje ranjivosti državnih službi nakon što je prošle sedmice izvršen hakerski napad na poresku službu.

U kibernetičkom napadu su ukradeni podaci oko 700.000 poreskih obveznika, saopšteno je ranije iz francuskog Ministarstva finansija. Šef poreske službe Ameli Verdije izjavila je da je služba danas otkrila još jednu povredu podataka i da se posljedice procjenjuju, prenosi Srna.

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