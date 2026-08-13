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U Francuskoj zbog vrućina izdato drugo najviše upozorenje zbog vrućina

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 13:36

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Двије жене се расхлађују под распршивачима водене измаглице у Паризу током топлотног таласа, у суботу, 11. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo Frans izdala je za sutra drugo najviše upozorenje zbog visoke temperature za 80 departmana u kontinentalnom dijelu zemlje.

Očekuje se da će temperature premašiti 35 stepeni, a u pojedinim regijama dostići i 40 stepeni Celzijusovih.

Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka su među najteže pogođenim zemljama, prenosi Srna.

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Tagovi :

vrućine

Francuska

preminuli od vrućine

Upozorenje

narandžasto upozorenje

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