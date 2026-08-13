U Francuskoj zbog vrućina izdato drugo najviše upozorenje zbog vrućina

Autor:ATV redakcija
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Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo Frans izdala je za sutra drugo najviše upozorenje zbog visoke temperature za 80 departmana u kontinentalnom dijelu zemlje.
Očekuje se da će temperature premašiti 35 stepeni, a u pojedinim regijama dostići i 40 stepeni Celzijusovih.
Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka su među najteže pogođenim zemljama, prenosi Srna.
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