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Poznata avio-kompanija uvodi obavezno testiranje na psihoaktivne supstance

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 12:55

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Kadin Eksteen

Indijska avio-kompanija "Er Indija" uvodi obavezno testiranje na psihoaktivne supstance za sve pilote, proširujući kontrole izvan regulatornih zahtjeva, nekoliko dana nakon što je pilot koji je učestvovao u ozbiljnom incidentu tokom leta bio pozitivan na marihuanu, navodi se u internom memorandumu.

Testovima će se provjeravati prisustvo supstanci i lijekova zabranjenih propisima u oblasti vazduhoplovstva, a biće sprovođeni uz obuku u akademiji avio-kompanije u Gurugramu, nakon letova u centrima za brifinge i kancelarijama, ili na lokacijama koje odrede matične baze pilota.

Testirani će biti i piloti niskobudžetne podružnice "Er Indija Ekspres".

Ova mjera uslijedila je nakon incidenta koji se dogodio 4. avgusta, kada je avion "erbas A 320" kompanije "Er Indija", koji je letio iz Puketa za Delhi, tokom krstarenja iznenada izgubio visinu od oko 90 metara, prenosi Srna.

Kapetan aviona bio je pozitivan na marihuanu na testu na narkotike, te je protiv njega pokrenut i disciplinski postupak.

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Tagovi :

avion

Indija

testiranje

pilot

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