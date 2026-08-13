Njujork tajms: "Iranci htjeli raznijeti Trampov avion raketom zemlja-vazduh"

Tokom prošlog mjesečnog samita NATO-a u Ankari američke obavještajne službe prikupile su informacije o konkretnoj iranskoj prijetnji da će avion američkog predsjednika Donalda Trampa biti pogođen raketom zemlja-vazduh, objavio je Njujork tajms.

Prema navodima dvojice američkih zvaničnika upoznatih sa obavještajnim podacima, prijetnja se odnosila na bilo koji avion kojim bi Tramp napustio Tursku.

Američke službe istovremeno su dobile informaciju da je u blizini mjesta održavanja samita primijećena osoba sa prenosnim raketnim sistemom koji se ispaljuje sa ramena. Dodatnu zabrinutost izazvalo je saznanje da Iranci znaju gdje Tramp boravi u Ankari, uključujući čak i tačan sprat njegovog hotela, piše Njujork tajms, prenosi Indeks.hr.

Svijet Tramp o tajnom prebacivanju u drugi avion nakon posjete Turskoj: Slušao sam uputstva Tajne službe

Nije objavljeno ko je bila osoba sa raketnim sistemom, niti je javno potvrđeno da je bila povezana sa Iranom.

Rojters je u srijedu, pozivajući se na osobu upoznatu sa slučajem, nezavisno potvrdio da je upravo prijetnja napadom projektilom koji se ispaljuje sa ramena dovela do dramatične promjene Trampovog plana odlaska iz Turske. Tajna služba je prijetnju procijenila kao „vjerodostojnu i neposrednu“.

Trampa tajno prebacili u drugi avion

Prijetnja se pojavila 8. jula, posljednjeg dana Trampovog boravka na NATO samitu u Ankari. Američki zvaničnici imali su vrlo malo vremena za reakciju, pa je plan za prikriveno izvlačenje predsjednika napravljen u posljednjem trenutku. Izvor Rojtersa nije želio da otkrije odakle su stigle obavještajne informacije.

Tramp se pred kamerama ukrcao u veliki plavo-bijeli predsjednički Boing, ostavljajući utisak da će njime napustiti Tursku. Međutim, nakon ukrcavanja potajno je izašao iz aviona i sa manjom grupom saradnika ušao u aerodromsko vozilo za ketering.

Vozilo ih je prevezlo do znatno manjeg i neuglednijeg vojnog aviona C-32A, izvedenice Boinga 757. Tramp je njime odletio iz Ankare prema Velikoj Britaniji, dok je veliki predsjednički avion poletio odvojeno.

U njemu su ostali državni sekretar Marko Rubio, ministar finansija Skot Besent, zvaničnici i zaposleni Bijele kuće te uobičajena grupa od 13 novinara i fotografa koji prate predsjednika. Rubio je, prema izvoru Rojtersa, bio upoznat sa operacijom.

Tramp: Rekli su mi da idem drugim avionom

Tramp je u utorak prvi put javno potvrdio da je promijenio avion prema uputstvima Tajne službe i vojske.

„Željeli su da idem drugim letom, drugim avionom“, rekao je Tramp novinarima. Dodao je da se nije previše raspitivao o prijetnji jer ih, kako je rekao, dobija mnogo.

Tramp je tvrdio i da je manji avion kojim je stvarno napustio Tursku možda bio izložen većoj opasnosti od predsjedničkog Boinga koji je poslužio kao mamac, ali za tu tvrdnju nije ponudio dokaze.