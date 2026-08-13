Minić: Situacija na požarištu kod sela Humčana teška, vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum

"Situacija na požarištu kod sela Humčana je teška, ali vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum. Za sve koji su "mudrovali" o opremanju MUP-a Srpske, danas je lijepo čuti da se Federalna uprava civilne zaštite zahvalila Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske i Upravi za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske na pomoći i angažovanju naših helikoptera u gašenju požara kod Konjica", navodi Minić.

Kako sam i obećao, helikopter MUP-a Republike Srpske danas gasi požar kod Nevesinja.

Situacija na požarištu kod sela Humčana je teška, ali vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum.

Za sve koji su "mudrovali" o opremanju MUP-a Srpske, danas je lijepo čuti da se… pic.twitter.com/0XudFx1XkN — Savo Minić (@minic_savo) August 13, 2026