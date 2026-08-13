Minić: Situacija na požarištu kod sela Humčana teška, vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum

Autor:ATV redakcija
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Kako sam i obećao, helikopter MUP-a Republike Srpske danas gasi požar kod Nevesinja, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na Iksu.
"Situacija na požarištu kod sela Humčana je teška, ali vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum. Za sve koji su "mudrovali" o opremanju MUP-a Srpske, danas je lijepo čuti da se Federalna uprava civilne zaštite zahvalila Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske i Upravi za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske na pomoći i angažovanju naših helikoptera u gašenju požara kod Konjica", navodi Minić.
Kako sam i obećao, helikopter MUP-a Republike Srpske danas gasi požar kod Nevesinja.— Savo Minić (@minic_savo) August 13, 2026
Situacija na požarištu kod sela Humčana je teška, ali vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum.
Za sve koji su "mudrovali" o opremanju MUP-a Srpske, danas je lijepo čuti da se… pic.twitter.com/0XudFx1XkN
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