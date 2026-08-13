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Minić: Situacija na požarištu kod sela Humčana teška, vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 14:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у Сокоцу
Foto: ATV

Kako sam i obećao, helikopter MUP-a Republike Srpske danas gasi požar kod Nevesinja, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na Iksu.

"Situacija na požarištu kod sela Humčana je teška, ali vjerujem u naše ljude i da će šteta biti svedena na minimum. Za sve koji su "mudrovali" o opremanju MUP-a Srpske, danas je lijepo čuti da se Federalna uprava civilne zaštite zahvalila Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske i Upravi za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske na pomoći i angažovanju naših helikoptera u gašenju požara kod Konjica", navodi Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

MUP Republike Srpske

Helikopter

požar

Nevesinje

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