Minić svečano otvorio Međunarodni rukometni TV turnir šampiona

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić večeras je u Doboju svečano otvorio 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona i tom prilikom istakao da Srpska gaji takmičarski duh i poželio da se četiri dana uživa u ovom sportu.

"Nadam se da će sljedeće godine biti još više ekipa", naveo je Minić.

Predsjednik Organizacionog odbora turnira Milorad Dodik zahvalio je Danijelu Šariću za sve što je učinio za rukomet u Doboju.

"Ovo je jedan od najprestižnijih turnira koji traje 57 godina. Zbog toga je Doboj važan, ovo je svečanost za sve mlade ljude. Srećno svim ekipama", naveo je Dodik.

Šarić je rekao da je ovaj turnir najbolji sportski događaj u Republici Srpskoj i da je Doboj pravi domaćin.

"To potvrđuju ekipe sa tri kontinenta. Posebna zahvalnost Miloradu Dodiku, ali i Savi Miniću, kao i svima drugima. Osim rukometa imaćemo i panel diskusiju da bismo usavršili naše lokalne trenere", naveo je Šarić.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić poželio je dobrodošlicu svima na turnir.

"Zahvalnost Danijelu, koji je svjetski, a naš. On pokazuje da je Doboj bio, jeste i biće grad rukometa. Hvala svim učesnicima sa tri kontinenta. Radićemo sve da dovedemo sve svjetske šampione u Doboj", naveo je Jerinić.

Ceremonija je počela himnom Republike Srpske "Moja Republika".

Prije toga predstavljene su ekipe koje će učestvovati na turniru.

Svečanom otvaranju prethodila je prva utakmica između domaćina dobojske "Sloge" i ekipe njemačkog "Melsungena" koja je i pobijedila sa rezultatom 44:26.

Utakmica je igrana na Stadionu sportskih igara.

Svečanom otvaranju prisustvovali su narodni poslanici i srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH.

Od 21.00 čas utakmicu će odigrati ekipe Katara i "Grosist Slovana".

Na Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji traje do 14. avgusta, učestvuje šest ekipa, njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.

Turniru je prethodio defile gradskih sportskih klubova "Parada sporta".

Rukometaši mađarskog "Vesprema" pobjednici su 56. Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona "Doboj 2025", nakon što su u finalnoj utakmici porazili njemački "Gumersbah".