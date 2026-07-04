Dan žalosti u Srpskoj

U Republici Srpskoj se danas obilježava Dan žalosti povodom više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Odluku o proglašenju Dana žalosti ranije je donijela Vlada Republike Srpske.

Dan žalosti, kako je navedeno, obilježava se u skladu sa Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

Republika Srpska Obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana danas 4. jula u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".