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Dan žalosti u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 08:05

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Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Foto: ATV

U Republici Srpskoj se danas obilježava Dan žalosti povodom više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.

Odluku o proglašenju Dana žalosti ranije je donijela Vlada Republike Srpske.

Dan žalosti, kako je navedeno, obilježava se u skladu sa Zakonom o obilježavanju dana žalosti.

У Братунац се не зове, у Братунац се иде

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Obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana danas 4. jula u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

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Dan žalosti

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

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