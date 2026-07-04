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Obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 08:01

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"У Братунац се не зове, у Братунац се иде" – овогодишњи је слоган обиљежавања страдања Срба Средњег Подриња и Бирча.
Foto: ATV

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana danas u Bratuncu u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija.

Obilježavanju 34 godine od zločina nad Srbima ovog kraja prisustvovaće, između ostalih, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Program počinje Svetom arhijerejskom liturgijom koju će u porti Crkve Uspenja Presvete Bogorodice služiti patrijarh Porfirije.

Doček patrijarha Porfirija u porti bratunačkog hrama planiran je u 9.00 časova, nakon čega će uslijediti Sveta arhijerejska liturgija.

Liturgiju će služiti patrijarh Porfirije, uz sasluženje Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

U 11.30 časova krenuće litija od Hrama Uspenija Presvete Bogorodice do bratunačkog gradskog i vojničkog groblja.

U podne će na groblju u Bratuncu biti služen parastos za ubijene civile i vojnike iz srednjeg Podrinja i Birča, nakon čega je planirana besjeda patrijarha Porfirija, te obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

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Uslijediće polaganje cvijeća i vijenaca kod spomen-krsta na bratunačkom groblju.

Pomen će biti odat svim srpskim žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 vojnika i civila, a zarobljena 22 od kojih niko nije preživio, prenosi Srna.

Naziv ovogodišnjeg programa je "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Prenos Memorijalnog skupa 'U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide' povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Podrinju i Birču, možete pratiti u našem programu i portalu www.atvbl.rs od 9 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

stradanje Srba

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