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Vozač autobusa završio u pritvoru: Sumnja se da je zaspao za volanom i usmrtio 12 ljudi

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 18:15

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Екипе хитних служби на мjесту несреће након што је путнички аутобус слетио са пута и преврнуо се у канал поред ауто-пута између мјеста Мезекерестеш и Мезенађмихаљ у Мађарској, у недјељу, 16. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Zoltan Mathe (SUB)

Mađarski sud naložio je pritvor poljskom vozaču autobusa, osumnjičenom da je zaspao za volanom izazvavši nesreću u kojoj je poginulo 12 ljudi, a više desetina povrijeđeno.

“Prema trenutnom stanju istrage, vozač nije bio sposoban da bezbjedno upravlja vozilom jer je zbog umora zaspao”, saopštili su tužioci zatraživši da vozaču bude produžen pritvor.

Prema mađarskom zakonu, osumnjičeni može biti zadržan najviše 72 časa bez sudskog naloga, pa su tužioci zatražili da mu bude određen pritvor do suđenja, navodeći zabrinutost da bi mogao pobjeći ili ometati istragu koja je u toku.

Policija je privela vozača i ispitala ga zbog sumnje da je nepažljivom vožnjom izazvao saobraćajnu nesreću sa velikim brojem poginulih.

Poljski autobus sa 57 hodočasnika sletio je u jarak i prevrnuo se u ned‌jelju, 16.avgusta, u istočnoj Mađarskoj.

Najmanje 12 ljudi poginulo je na mjestu nesreće ili nakon što su prevezeni u bolnicu, dok su tri osobe zadobile povrede opasne po život, a još 20 je teško povrijeđeno, prenosi Srna.

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Tagovi :

autobus

Mađarska

Pritvor

vozač

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