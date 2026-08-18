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SZO o epidemiji ebole u Kongu: Otkrili kada bi mogla da bude stavljena pod kontrolu

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 17:34

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Ебола вирус ДР Конго 2026. доктори
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, file

Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tijerno Balde izjavio je danas da epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo može da bude stavljena pod kontrolu u roku od tri meseca, ukoliko budu obezbeđeni potrebni resursi.

"Što se tiče plana za sledeća tri meseca, da, ako imate potrebne resurse, mislim da će biti moguće da se to učini", rekao je Balde novinarima putem video-linka iz Bunije, preneo je Rojters.

SZO je ranije ovog meseca saopštila da bi širenje ebole moglo da bude zaustavljeno u roku od tri meseca, ali su se od tada pojavili znaci pogoršanja situacije, pošto se epidemija proširila na šestu provinciju.

(telegraf)

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Tagovi :

Kongo

Ebola virus

SZO

epidemija

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