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Dodik: Iz Podrinja se šalje poruka mira, sabornosti i pamćenja

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 10:23

Komentari:

4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se iz Bratunca šalje poruka mira, sabornosti, okupljanja i pamćenja.

"Moramo prestati biti naivni jer uništavanje Srba na ovim prostorima je bio projekat. Ovdje su istinski neprijatelji bili Muslimani koji su takođe stradali ali je stradanje bilo proporcijalno i adekvatno broju stanovnika što stranci nikada nisu prihvatili", rekao je Dodik.

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Ističe da se plasirala priča o stradanju Muslimana u Srebrenici kako se stradanja Srba ne bi pominjala.

"Ovdje je prvo ubijen srpski poslanik, a onda svi ostali i ne smijemo ostaviti ništa zaboravu", rekao je Dodik.

Sve je učinjeno, kaže, da prestanemo da pamtimo.

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Tagovi :

Milorad Dodik

U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

stradanje Srba

Bratunac

Komentari (4)

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