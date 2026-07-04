Dodik: Iz Podrinja se šalje poruka mira, sabornosti i pamćenja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se iz Bratunca šalje poruka mira, sabornosti, okupljanja i pamćenja.

"Moramo prestati biti naivni jer uništavanje Srba na ovim prostorima je bio projekat. Ovdje su istinski neprijatelji bili Muslimani koji su takođe stradali ali je stradanje bilo proporcijalno i adekvatno broju stanovnika što stranci nikada nisu prihvatili", rekao je Dodik.

Republika Srpska Patrijarh Porfirije služi liturgiju u Bratuncu

Ističe da se plasirala priča o stradanju Muslimana u Srebrenici kako se stradanja Srba ne bi pominjala.

"Ovdje je prvo ubijen srpski poslanik, a onda svi ostali i ne smijemo ostaviti ništa zaboravu", rekao je Dodik.

Sve je učinjeno, kaže, da prestanemo da pamtimo.