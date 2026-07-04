Karan: Lažnim presudama Srbima željeli da potpuno promjene karakter rata

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da su Tužilaštvo i Sud BiH lažnim presudama Srbima željeli da potpuno promjene karakter rata.

"Htjeli su da pokažu da su Republika Srpska i srpski narod genocidni. Zato su i uveli tzv. komandnu odgovornost. Oni žele da nametnu lažni narativ. Međutim, upravo na bazi sjećanja našeg naroda i nastala je Republika Srpska", dodao je Karan.

Karan ističe da je cilj onih koji su ubijeli na najmonstruoznije načine na mnogim mjestima u Republici Srpskoj bio klasično etničko čišćenje.

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"U Bratuncu su pale nevine žrtve koje nemamo pravo da zaboravimo. Poruka je ovaj narod koji je ovdje i mi to cijenimo. Došli smo da se duboko poklonimo svim žrtvama srednjeg Podrinja i Birča. Ovdje su pale nevine žrtve, civili, djeca, starci, žene. Kome su oni bili krivi?", upitao je Karan.

Ističe da su naša kulturna sjećanja naša današnja snaga i oni su ti koji od nas traže da na njihovoj žrtvi gradimo bolju i jaču Republiku Srpsku.