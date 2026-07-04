Pucnjava u tržnom centru, dva mladića poginula

Najmanje dva mladića su poginula, a jedan je povrijeđen u pucnjavi u tržnom centru u američkoj saveznoj državi Mičigen, saopštila je policija.

Pucnjava se dogodila u tržnom centru "Ferlejn taun centar" u gradu Dirborn u Mičigenu, saopštila je policija.

Incident je počeo svađom između dvije grupe, a zatim je prerastao u oružani obračun.

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Prema navodima policije, pripadnici obje grupe donijeli su pištolje u tržni centar.

Iz policije su naveli da je istraga u toku i da će razlog okršaja i detalji biti poznati nakon ispitivanja svih svjedoka i pregledanja snimaka sa sigurnosnih kamera.