Pucnjava u tržnom centru, dva mladića poginula

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najmanje dva mladića su poginula, a jedan je povrijeđen u pucnjavi u tržnom centru u američkoj saveznoj državi Mičigen, saopštila je policija.
Pucnjava se dogodila u tržnom centru "Ferlejn taun centar" u gradu Dirborn u Mičigenu, saopštila je policija.
Incident je počeo svađom između dvije grupe, a zatim je prerastao u oružani obračun.
Gradovi i opštine
Srećan kraj potrage: Pronađen Miralem Obić iz Gradiške
Prema navodima policije, pripadnici obje grupe donijeli su pištolje u tržni centar.
Iz policije su naveli da je istraga u toku i da će razlog okršaja i detalji biti poznati nakon ispitivanja svih svjedoka i pregledanja snimaka sa sigurnosnih kamera.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
12
58
12
47
12
46
12
33
12
26
Trenutno na programu