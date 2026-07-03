Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD, Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena u bojama američke zastave.

Na fasadi Palate Republike, pored prepoznatljivih crveno-bijelih pruga i zvijezda sa američke zastave, projektovan je i broj "250", koji simbolizuje predstojeći veliki jubilej.

Uz simbole SAD, na centralnom dijelu zgrade projektovan je i lik lidera SAD-a Donalda Trampa.

Dan nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni je praznik koji se tradicionalno slavi 4. jula.

Ovaj veliki praznik slavi se u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti, koja je donesena daleke 1776. godine u Filadelfiji.

Ovim gestom Banjaluka i Republika Srpska još jednom potvrđuju opredjeljenje za izgradnju i unapređenje partnerskih odnosa, uzajamnog poštovanja i saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.