Logo

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 22:12

Komentari:

0
Поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава, те наставка јачања добре сарадње Републике Српске и САД, Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена у бојама америчке заставе.
Foto: ATV/Branko Jović

Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD, Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena u bojama američke zastave.

Na fasadi Palate Republike, pored prepoznatljivih crveno-bijelih pruga i zvijezda sa američke zastave, projektovan je i broj "250", koji simbolizuje predstojeći veliki jubilej.

Uz simbole SAD, na centralnom dijelu zgrade projektovan je i lik lidera SAD-a Donalda Trampa.

Dan nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni je praznik koji se tradicionalno slavi 4. jula.

Ovaj veliki praznik slavi se u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti, koja je donesena daleke 1776. godine u Filadelfiji.

Ovim gestom Banjaluka i Republika Srpska još jednom potvrđuju opredjeljenje za izgradnju i unapređenje partnerskih odnosa, uzajamnog poštovanja i saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Palata Republike Srpske

Donald Tramp

Sjedinjene Američke Države

Banjaluka

Komentari (0)

Pročitajte više

Додик: Нека наредни вијек донесе много разлога Бањалука и Српска буду поносне

Fudbal

Dodik: Neka naredni vijek donese mnogo razloga Banjaluka i Srpska budu ponosne

34 min

0
Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене

Savjeti

Prilikom kupovine mesa obratite pažnju na ovaj detalj: Tiče se higijene

39 min

0
Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.

Svijet

Naredni mjeseci bi mogli biti kritični: Panična izjava poljskog lidera

41 min

0
Језера у ФБиХ још нису укинула забрану буркинија

Gradovi i opštine

Jezera u FBiH još nisu ukinula zabranu burkinija

48 min

0

Više iz rubrike

Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.

Svijet

Naredni mjeseci bi mogli biti kritični: Panična izjava poljskog lidera

41 min

0
Вода

Svijet

Tragedija na rijeci: Baka i djed izgubili život dok su pokušavali da spasu unučad

1 h

0
Хорор као из филма "Чељусти" на плажи: Док су сви гледали у небо, звијер му кидала ногу

Svijet

Horor kao iz filma "Čeljusti" na plaži: Dok su svi gledali u nebo, zvijer mu kidala nogu

1 h

0
Жути знак за такси који свијетли ноћу.

Svijet

Turisti se šokirali kad su čuli cijenu taksija: Vožnja četiri puta skuplja od propisane

1 h

0

  • Najnovije

22

39

Potvrđeno iz Kremlja: Ruske snage zauzele ključno ukrajinsko utvrđenje

22

36

Užas na beogradskom groblju: Oskrnavljeno 35 grobnica

22

21

Dijete povrijeđeno u tržnom centru u Sarajevu: Vrata lifta mu zahvatila prste?

22

20

Slučaj iz komšiluka: Muža izmasakrirala sjekirom i izbjegla zatvor

22

12

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima