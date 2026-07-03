Prilikom kupovine mesa obratite pažnju na ovaj detalj: Tiče se higijene

Autor:ATV redakcija
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Prilikom kupovine mesa u mesnici obavezno treba obratiti pažnju na određene stvari kada je u pitanju higijena.
Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije otkrila je na šta uvijek prvo obraća pažnju kada kupuje meso.
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Tvrdi da jedan detalj u mesnici može biti važan pokazatelj da li se hranom pravilno rukuje.
– Onaj koji rukuje mesom ne smije da bude i taj koji naplaćuje. To je ono što prvo, kao inspektori, a kupci, skrenemo pažnju kada primjetimo – rekla je Ivanjac za RTS.
Prema njenim riječima, potrošači bi trebalo da prijave svaku uočenu nehigijenu, jer je to jedan od načina da se obezbijedi bezbjedna i kvalitetna hrana na tržištu.
Ocjenjujući stanje na tržištu mesa u Srbiji, kazala je da potrošači danas mogu da budu sigurni u proizvode koji se nalaze u legalnom prometu.
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– Ono što mi vidimo kao krajnji potrošači uglavnom je dobro. Sigurni smo, bezbjedni smo kao potrošači, kontrolisani su naši operateri hranom – navela je ona.
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