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Soda bikarbona i pasta za zube: Smjesa koja će vam olakšati čišćenje

03.07.2026 18:25

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Сода бикарбона и паста за зубе: Смјеса која ће вам олакшати чишћење
Foto: Karolina Grabowska/Pexels

Danas se sve češće traže efikasna i prirodna sredstva za čišćenje.

Jedan od trikova koji je privukao pažnju jeste kombinacija sode bikarbone i paste za zube. Ova mješavina se, prema savjetu koji se dijeli u praksi održavanja doma, koristi kao pomoćno sredstvo za čišćenje tvrdokornih mrlja i vraćanje sjaja staklenim površinama.

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Spoj sode bikarbone i paste za zube posebno je efikasan kada je riječ o čišćenju stakla, uključujući i tuš kabine koje često gube sjaj zbog naslaga vode i prljavštine. Ključ ove metode je u kombinaciji blagog abrazivnog dejstva sode bikarbone i čistačkih svojstava paste za zube, što omogućava lakše uklanjanje nečistoća koje su se vremenom nataložile.

Ova mješavina je posebno korisna za:

  • Uklanjanje mrlja i zalijepljene prljavštine sa stakla
  • Čišćenje otisaka prstiju i tragova
  • Lakše uklanjanje masnih naslaga
  • Vraćanje sjaja
  • Čišćenje manjih staklenih predmeta, poput tegli ili staklenih ploča stolova

Soda bikarbona je posebno korisna u kućnim rutinama čišćenja, piše Cronista.

Kako pripremiti mješavinu sode bikarbone i paste za zube?

  • Pomiješati jednu kašiku sode bikarbone
  • Dodati malu količinu paste, po mogućstvu bijele

Idealno je miješati oba sastojka dok se ne dobije ujednačena pasta. Gustina se može podešavati dodavanjem ili smanjenjem vode.

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Kako koristiti mješavinu sode bikarbone i paste za zube?

Koraci za upotrebu ove mješavine:

  • Nanijeti malu količinu na meki sunđer
  • Trljati staklo kružnim pokretima
  • Ostaviti da djeluje jedan do dva minuta
  • Ukloniti višak vlažnom krpom
  • Osušiti površinu krpom od mikrovlakana

Preporuka je da se uvijek koriste rukavice i zaštitna oprema tokom čišćenja, kao i da se mješavina drži dalje od lica.

(Blic)

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Tagovi :

čišćenje

soda bikarbona

pasta za zube

trikovi

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