Soda bikarbona i pasta za zube: Smjesa koja će vam olakšati čišćenje

Danas se sve češće traže efikasna i prirodna sredstva za čišćenje.

Jedan od trikova koji je privukao pažnju jeste kombinacija sode bikarbone i paste za zube. Ova mješavina se, prema savjetu koji se dijeli u praksi održavanja doma, koristi kao pomoćno sredstvo za čišćenje tvrdokornih mrlja i vraćanje sjaja staklenim površinama.

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Spoj sode bikarbone i paste za zube posebno je efikasan kada je riječ o čišćenju stakla, uključujući i tuš kabine koje često gube sjaj zbog naslaga vode i prljavštine. Ključ ove metode je u kombinaciji blagog abrazivnog dejstva sode bikarbone i čistačkih svojstava paste za zube, što omogućava lakše uklanjanje nečistoća koje su se vremenom nataložile.

Ova mješavina je posebno korisna za:

Uklanjanje mrlja i zalijepljene prljavštine sa stakla

Čišćenje otisaka prstiju i tragova

Lakše uklanjanje masnih naslaga

Vraćanje sjaja

Čišćenje manjih staklenih predmeta, poput tegli ili staklenih ploča stolova

Soda bikarbona je posebno korisna u kućnim rutinama čišćenja, piše Cronista.

Kako pripremiti mješavinu sode bikarbone i paste za zube?

Pomiješati jednu kašiku sode bikarbone

Dodati malu količinu paste, po mogućstvu bijele

Idealno je miješati oba sastojka dok se ne dobije ujednačena pasta. Gustina se može podešavati dodavanjem ili smanjenjem vode.

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Kako koristiti mješavinu sode bikarbone i paste za zube?

Koraci za upotrebu ove mješavine:

Nanijeti malu količinu na meki sunđer

Trljati staklo kružnim pokretima

Ostaviti da djeluje jedan do dva minuta

Ukloniti višak vlažnom krpom

Osušiti površinu krpom od mikrovlakana

Preporuka je da se uvijek koriste rukavice i zaštitna oprema tokom čišćenja, kao i da se mješavina drži dalje od lica.

(Blic)