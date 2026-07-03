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Turisti se šokirali kad su čuli cijenu taksija: Vožnja četiri puta skuplja od propisane

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 20:47

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Foto: Efrem Efre/Pexels

U centru Atine uhapšen je taksista (21) zbog sumnje da je amerikim turistima vožnju naplatio višestruko.

Prema informacijama grčkih medija, taksista je američkim turistima naplatio 175 evra za vožnju od aerodroma "Elefterios Venizelos" do centra Atine. Taj iznos je čak četiri puta veći od propisane cijene za ovu relaciju.

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Daljom provjerom utvrđeno je i da vozač nije posjedovao posebnu dozvolu neophodnu za obavljanje taksi djelatnosti.

Protiv uhapšenog je podnijeta krivična prijava, a nakon što je slučaj obradilo Odjeljenje saobraćajne policije Atine, priveden je nadležnom tužiocu.

(Telegraf.rs)

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Grčka

taksista

taksi

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