Turisti se šokirali kad su čuli cijenu taksija: Vožnja četiri puta skuplja od propisane

U centru Atine uhapšen je taksista (21) zbog sumnje da je amerikim turistima vožnju naplatio višestruko.

Prema informacijama grčkih medija, taksista je američkim turistima naplatio 175 evra za vožnju od aerodroma "Elefterios Venizelos" do centra Atine. Taj iznos je čak četiri puta veći od propisane cijene za ovu relaciju.

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Daljom provjerom utvrđeno je i da vozač nije posjedovao posebnu dozvolu neophodnu za obavljanje taksi djelatnosti.

Protiv uhapšenog je podnijeta krivična prijava, a nakon što je slučaj obradilo Odjeljenje saobraćajne policije Atine, priveden je nadležnom tužiocu.

(Telegraf.rs)