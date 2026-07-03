Maslinovo ulje je jedna od najzdravijih namirnica: Da li može pomoći pri mršavljenju?

Maslinovo ulje se dobija cijeđenjem maslina i važi za jednu od najdzravijih namirnica u svakodnevnoj ishrani.

Osim što je nezaobilazan dio mediteranskog načina ishrane, poznato je po tome što doprinosi zdravlju srca, pomaže u održavanju normalnog krvnog pritiska i ima povoljan učinak na organizam.

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Iako se često povezuje s brojnim zdravstvenim prednostima, mnoge zanima može li maslinovo ulje biti saveznik i u procesu mršavljenja. Odgovor je da može, ali samo ako se konzumira umjereno i kao dio uravnotežene ishrane.

Maslinovo ulje bogato je nezasićenim masnim kiselinama koje doprinose dužem osjećaju sitosti, zbog čega se lakše može izbjeći nepotrebno grickanje između obroka. Kada se koristi u odgovarajućim količinama, može biti dio jelovnika koji olakšava kontrolu apetita i održavanje tjelesne težine.

Važno je imati na umu da nijedna namirnica sama po sebi ne dovodi do gubitka kilograma. Za mršavljenje je i dalje neophodno da organizam troši više energije nego što unosi hranom, zbog čega je pravilna i raznovrsna ishrana ključ uspjeha.

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Maslinovo ulje najbolje je koristiti kao dodatak svježim salatama, kuhanom ili pečenom povrću te drugim zdravim obrocima. Iako je riječ o vrijednoj namirnici, sadrži dosta kalorija, pa se preporučuje umjerena upotreba kako bi se zadržala energetska ravnoteža.

U kombinaciji s ishranom bogatom voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, mahunarkama, ribom i orašastim plodovima, maslinovo ulje može biti dio zdravog načina života koji doprinosi održavanju tjelesne težine i opštem zdravlju, prenosi Kliks.