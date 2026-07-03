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Isplivala fotografija Jakova Jozinovića i Džejlinog bivšeg

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 19:19

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Џејла и Јаков
Foto: Screenshot

Jakov Jozinović i Džejla Ramović su posljednjih nedjelja "tema broj 1" u medijima u regionu, ali i na društvenim mrežama.

Sve je počelo objavom sa jahte koja je, uprkos brzoj reakciji Jakova Jozinovića i brisanja sa mreža, našla svoj put do korisnika i ponovo ugledala svjetlost dana.

Ubrzo nakon što su pratioci krenuli da komentarišu da je partnerka mladog pjevača iz Hrvatske Džejla Ramović, krenule su priče i o odnosu Džejlinog bivšeg dečka Bojana Cvijetićanina i Jakova, te je sada na društvenoj mreži "Iks" osvanula i njihova zajednička fotografija.

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Jakov je bio u jako dobrim odnosima sa Bojanom, što je potvrdio nedavno i drug Džejlinog bivšeg, koji ga je isprozivao.

"Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš djevojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pjesme, a u međuvremenu mu osvajaš djevojku", šokirao je svojim riječima na Instagram storiju Bojanov drug.

(Mondo)

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Džejla Ramović

Jakov Jozinović

Bojan Cvijetićanin

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