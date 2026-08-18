Muškarac nožem nasrnuo na maloljetnike u centru grada

Večeras se dogodio napad u centru Prokuplja, kada je, kako se sumnja, muškarac napao dvojicu maloljetnika.

Sve se dogodilo na raskrsnici kod Osnovne škole “Nikodije Stojanović Tatko”, prenose mediji.

Kako svjedoče građani koji su se u tom momentu našli na ulici, napadač je navodno iz čista mira prišao maloljetnicima, vikao kako su mu ubili brata i izvadio nož, te krenuo na njih.

– Brzo se sve desilo. Samo se čula vika i policajci su se u sekundi stvorili, srećom – kaže očevidac, piše Kurir.

Dodaje da su odmah uhapsili napadača i odveli ga u policijsku stanicu koja je na pedesetak metara od samog događaja.