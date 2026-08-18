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Muškarac nožem nasrnuo na maloljetnike u centru grada

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18.08.2026 21:23

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Мушкарац ножем насрнуо на малољетнике у центру града

Večeras se dogodio napad u centru Prokuplja, kada je, kako se sumnja, muškarac napao dvojicu maloljetnika.

Sve se dogodilo na raskrsnici kod Osnovne škole “Nikodije Stojanović Tatko”, prenose mediji.

Kako svjedoče građani koji su se u tom momentu našli na ulici, napadač je navodno iz čista mira prišao maloljetnicima, vikao kako su mu ubili brata i izvadio nož, te krenuo na njih.

– Brzo se sve desilo. Samo se čula vika i policajci su se u sekundi stvorili, srećom – kaže očevidac, piše Kurir.

Dodaje da su odmah uhapsili napadača i odveli ga u policijsku stanicu koja je na pedesetak metara od samog događaja.

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Prokuplje

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