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Naredni mjeseci bi mogli biti kritični: Panična izjava poljskog lidera

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 22:04

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Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.
Foto: Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Premijer Poljske Donald Tusk oglasio se nakon upozorenja da Ruska Federacija navodno priprema napad na Poljsku, piše "BBC".

Sjedinjene Američke Države izdale su upozorenje Poljskoj da Rusija navodno sprema oružani napad kako bi bila testirana reakcija celog NATO saveza, a Tusk izjavio da bi naredni period za njegovu zemlju mogao da bude "kritičan".

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"Ne želim nikoga da plašim, ali naredni mjeseci bi zaista mogli biti kritični, takođe zbog promjenjive prirode rata. Ove zabrinutosti su posebno opipljive u baltičkim državama. Poljska se ne boji, ali ne može da ignoriše razne situacije. Svjesni smo prijetnji, takođe zahvaljujući informacijama naših saveznika", rekao je Tusk.

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Tagovi :

Donald Tusk

Poljska

Rusija

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