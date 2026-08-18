London postaje meta? Stigla je teška poruka iz Rusije

Moskva ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na Rusiju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Predsjednik /Rusije Vladimir Putin/ upozorio je da zadržavamo pravo da djelujemo u bilo kojem dijelu svjetskih okeana ako neko ugrožava naše interese ili imovinu. Upravo tako imamo pravo da javno proglašeno direktno učešće britanskih raketnih snaga u napadima na Rusiju smatramo učešćem u ratu, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze", rekao je Lavrov, prenosi TASS.

On je dodao da mu je žao Velike Britanije ukoliko nastavi da podržava kijevski režim do kraja.