London postaje meta? Stigla je teška poruka iz Rusije

Autor:ATV redakcija
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Moskva ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na Rusiju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Predsjednik /Rusije Vladimir Putin/ upozorio je da zadržavamo pravo da djelujemo u bilo kojem dijelu svjetskih okeana ako neko ugrožava naše interese ili imovinu. Upravo tako imamo pravo da javno proglašeno direktno učešće britanskih raketnih snaga u napadima na Rusiju smatramo učešćem u ratu, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze", rekao je Lavrov, prenosi TASS.
On je dodao da mu je žao Velike Britanije ukoliko nastavi da podržava kijevski režim do kraja.
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