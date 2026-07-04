Litija krenula od Hrama ka groblju, predvodi je patrijarh Porfirije

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije predvodi litiju koja je krenula od Hrama Uspenja Presvete Bogorodice do groblja u Bratuncu, gdje će služiti parastos za 3.267 ubijenih Srba sa područja srednjeg Podrinja i Birča.

U litiji su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, te lider SNSD-a Milorad Dodik.

Učesnici litije su i ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, vlada Srbije i Crne Gore, Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH, načelnici opština iz srednjeg Podrinja i Birča i drugih lokalnih zajednica u Srpskoj, veliki broj arhijereja, sveštenstva i vjernika.

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Prethodno je patrijarh služio Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice uz sasluženje Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.

Nakon parastosa zvaničnici će položiti cvijeće i vijence kod centralnog spomen-krsta na bratunačkom groblju.