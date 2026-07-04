Logo

Trampov savjetnik i Kalabuhov na pomenu ubijenim Srbima

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 12:46

Komentari:

0
Пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа и руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов у Братунцу централној комеморацији поводом обиљежавања 34 године од српског страдања у средњем Подрињу и Бирчу.
Foto: ATV

Pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov prisustvuju danas u Bratuncu centralnoj komemoraciji povodom obilježavanja 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču.

Oni prisustvuju pomenu na groblju za 3.267 stradalih Srba sa područja srednjeg Podrinja i Birča, koje su ubili pripadnici muslimanskih jedinica.

Svetu arhijerejsku liturgiju i pomen svim nevino stradalim srpskim žrtvama služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mark Berns

Igor Kalabuhov

Bratunac

Podrinje

Zločin nad Srbima

Parastos

Komentari (0)

Pročitajte više

На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.

Republika Srpska

Služen pomen stradalim Srbima i položeni vijenci

26 min

0
полиција Хрватска

Region

Jeziv napad u Hrvatskoj: Vandalizovano vozilo iz Beograda, ispisano "ubij Srbina"

33 min

0
Пронађени златни прстенови стари више од 2.000 година

Nauka i tehnologija

Pronađeni zlatni prstenovi stari više od 2.000 godina

46 min

0
Његова светост патријарх српски Порфирије предводи литију која је кренула од Храма Успења Пресвете Богородице до гробља у Братунцу, гдје ће служити парастос за 3.267 убијених Срба са подручја средњег Подриња и Бирчa

Republika Srpska

Litija krenula od Hrama ka groblju, predvodi je patrijarh Porfirije

1 h

0

Više iz rubrike

На братуначком гробљу служен је парастос за 3.267 српских цивила и војника из средњег Подриња које су припадници муслиманских снага убили у протеклом рату, а код Спомен-крста положени су вијенци и цвијеће.

Republika Srpska

Služen pomen stradalim Srbima i položeni vijenci

26 min

0
Његова светост патријарх српски Порфирије предводи литију која је кренула од Храма Успења Пресвете Богородице до гробља у Братунцу, гдје ће служити парастос за 3.267 убијених Срба са подручја средњег Подриња и Бирчa

Republika Srpska

Litija krenula od Hrama ka groblju, predvodi je patrijarh Porfirije

1 h

0
Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Српске

Republika Srpska

Stevandić: Bratunac postaje mjera našeg samopoštovanja

1 h

0
Патријарх Порфирије служи литургију у Братунцу поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба Средњег Подриња и Бирча

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije: Naša vjera je naša lična karta

1 h

0

  • Najnovije

12

58

Tramp: Dali smo Teheranu sedmicu pauze

12

47

Dodik: Veoma važno što je Trampov savjetnik danas u Bratuncu

12

46

Trampov savjetnik i Kalabuhov na pomenu ubijenim Srbima

12

33

Služen pomen stradalim Srbima i položeni vijenci

12

26

Jeziv napad u Hrvatskoj: Vandalizovano vozilo iz Beograda, ispisano "ubij Srbina"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima