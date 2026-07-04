Trampov savjetnik i Kalabuhov na pomenu ubijenim Srbima

Autor:ATV redakcija
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Pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, i ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov prisustvuju danas u Bratuncu centralnoj komemoraciji povodom obilježavanja 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču.
Oni prisustvuju pomenu na groblju za 3.267 stradalih Srba sa područja srednjeg Podrinja i Birča, koje su ubili pripadnici muslimanskih jedinica.
Svetu arhijerejsku liturgiju i pomen svim nevino stradalim srpskim žrtvama služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
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