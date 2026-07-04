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Dodik: Veoma važno što je Trampov savjetnik danas u Bratuncu

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 12:47

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Пастор Марк Бернс, савјетник за духовна питања америчког предсједника Доналда Трампа
Foto: x.com/MiloradDodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je veoma važno to što danas pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, prisustvuje u Bratuncu centralnoj komemoraciji povodom obilježavanja 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču.

"Istina kad-tad dođe na vidjelo i ne može se sakriti", objavio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Na bratunačkom groblju služen je parastos za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu, a kod Spomen-krsta položeni su vijenci i cvijeće.

Parastosu je prisustvovao savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Mark Berns, koji je prethodno učestvovao u litiji od Hrama Uspenja Presvete Bogorodice do groblja u Bratuncu.

Братунац, Марк Бернс и Игор Калабухов

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Trampov savjetnik i Kalabuhov na pomenu ubijenim Srbima

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Mark Berns

Milorad Dodik

Bratunac

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