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''Trampov savjetnik prisustvom na komemoraciji u Bratuncu poslao snažnu poruku''

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 15:49

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Марк Бернс у Братунцу
Foto: Borislav Zdrinja

Savjetnik američkog predsjednika za duhovna pitanja Mark Berns je prisustvom na komemoraciji u Bratuncu poslao snažnu poruku da se prošlost ne može ignorisati i da je poštovanje nevinih žrtava civilizacijska obaveza koja ne poznaje granice, izjavila je Srni v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Berns je poslao snažnu poruku i međunarodnoj zajednici da pravda za žrtve nije samo političko pitanje, već moralni imperativ", rekla je Trišić Babić.

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Ona je istakla da njegovo prisustvo komemoraciji povodom obilježavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u srednjem Podrinju i Birču vidi i kao poruku nove američke administracije da teži jednom realnijem pristupu na Balkanu.

Savjetnik američkog predsjednika prisustvovao je danas na bratunačkom groblju pomenu za 3.267 stradalih Srba sa područja srednjeg Podrinja i Birča, koje su ubili pripadnici muslimanskih jedinica.

Prethodno je učestvovao u litiji od Hrama Uspenja Presvete Bogorodice do groblja u Bratuncu, koju je predvoio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Pomen je dat svim srpskim žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča, a organizovan je povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 vojnika i civila, a zarobljena 22 od kojih niko nije preživio.

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Naziv ovogodišnjeg komemorativnog programa je bio "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Muslimanske jedinice iz Srebrenice su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata najčešće napadale srpska sela na najveće pravoslavne praznike, a na Petrovdan 1992. godine izvršile su zločine u selima Zalazje, Biljača, Sase i Zagoni, gdje su ubijali sve što su stigli, pljačkali i palili srpsku imovinu.

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Mark Berns

Bratunac

U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide

Ana Trišić Babić

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