Zajedno visoki 182 centimetra: Najniži par na svijetu očarao planetu

Najniži par na svijetu, Paulo Gabrijel da Silva Baros i Kaćusija Lie Hošino, očarali su planetu nakon što su svoju kuću potpuno renovirali i prilagodili je sebi.

Oni su poveli svoje obožavaoce u obilazak malog raja koji nazivaju domom u Itapevi, u Brazilu, u novoj epizodi serije "Najekstremniji ljudi“ na TLC-u.

Baros (40) i Hošino (36) oboje imaju patuljasti rast i zajedno su visoki 182,5 centimetra, što znači da se njihova kuća morala smanjiti kako bi se uklopila u njihov svijet, a ne obrnuto.

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Kvake na vratima stoje niže nego po standardu, prekidači za svjetlo se lako pomjeraju, a pultovi i elementi za odlaganje su svedeni na njihovu veličinu.

Kuhinja je dobila najveći sjaj. Nestali su visoki ormarići, a umjesto njih su došle izvlačne fioke i otvorene police koje ne zahtijevaju merdevine i molitveni sto. Plitki sudoper po mjeri i spuštena ploča za kuvanje omogućavaju paru da kuva rame uz rame, a da im niko ne stoji na prstima.

Sigurno utočište

"Sada dolazi najkul dio kuhinje, sudoper“, rekao je Baros u emisiji, očigledno ponosan na uređaj koji mu konačno omogućava da pere sudove bez muke.

Sitni detalji se stalno dodaju: lagane plastične stepenice za povremene visoke police, spušteni sudoper za veš i kancelarijski namještaj po mjeri napravljen baš za njih. U osnovi, sve što postoji u njihovoj kući, napravljeno je po njihovim potrebama.

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"Kada smo napustili naš dom, morali smo da se prilagodimo svijetu da bismo se uklopili“, rekla je Hošino, opisujući nekretninu kao svoje "sigurno utočište".

"U našoj kući, posebno u kuhinji i kupatilu, bilo je suprotno. Ljudi su morali da se prilagode nama", dodala je ona.

18 godina ljubavi

Njihova romansa osvaja srca već više od decenije, još otkad su se upoznali na društvenim mrežama, gdje je Hošino, poznata po tome što je stavila Barosa najprije blokirala, a potom mu dala šansu godinama kasnije.

Njih dvoje su se vjenčali u Londonu 2016. godine nakon osam godina veze, a Ginisova knjiga ih je prepoznala kao najniži par na svijetu.

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