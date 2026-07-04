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Tramp: Dali smo Teheranu sedmicu pauze

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 12:58

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Vašington dao Iranu sedmičnu pauzu u mirovnim pregovorima zbog sahrane vrhovnog vođe Alija Hamneija.

"Potpuno smo razorili Iran. Oni silno žele da postignu dogovor. Dali smo im sedmicu pauze zbog sahrane, jer smo korektni", rekao je Tramp.

Ali Hamnei poginuo je u američkim i izraelskim napadima na Teheran 28. februara.

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Danas i sutra tijelo ajatolaha biće izloženo u Mosali u Teheranu, gdje će poštovaoci moći da mu odaju posljednju počast.

Pogrebne ceremonije biće održane 7. jula, a ukop će biti obavljen u četvrtak, 9. jula u njegovom rodnom gradu Mašhadu.

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Donald Tramp

Teheran

Iran

Iran Amerika pregovori

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