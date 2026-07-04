Snažna bura izazvala je juče više opasnih situacija na hrvatskom dijelu Jadrana, zbog čega su spasilačke službe morale intervenisati u nekoliko akcija spašavanja ljudi koje su vjetar i talasi nosili prema otvorenom moru.

Najdramatičnija akcija izvedena je u akvatorijumu kod Senja, gd‌je je četvoročlana porodica iz Češke, uključujući dvoje male d‌jece, spašena nakon što je bura odnijela SUP dasku s mališanima prema ostrvu Krku.

Roditelji su zaplivali za d‌jecom pokušavajući da ih stignu, ali su zbog iscrpljenosti i sami završili u životnoj opasnosti, nakon čega su ih pripadnici Lučke kapetanije Senj i pomorske policije izvukli iz mora nepovrijeđene.

Više intervencija tokom jednog dana

Spasilačke akcije nastavljene su i na području srednje Dalmacije, gd‌je su kod Baške Vode dvije osobe na SUP dasci i vazdušnom dušeku nošene prema ostrvu Braču.

U njihovom spašavanju učestvovao je i građanin koji se vlastitim čamcem prvi približio unesrećenima i bezbjedno ih prebacio do obale.

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Još jedna intervencija izvedena je u makarskom akvatorijumu, gd‌je je bura odnijela d‌ječaka na SUP dasci, dok su roditelji pokušali da ga sustignu pedalinom, ali su se i sami našli u opasnosti, pa ih je spasila Lučka kapetanija Split.

Hrvatske pomorske vlasti ponovo su uputile apel turistima i građanima da prije izlaska na more prate vremensku prognozu i upozorenja na buru, jer ovakav vjetar u veoma kratkom vremenu može odnijeti rekreativne rekvizite daleko od obale i ugroziti ljudske živote.

Posebno upozoravaju da se SUP daske, dušeci i slični rekviziti ne koriste kada je najavljen jak vjetar, čak ni u neposrednoj blizini plaže, naveo je "Indeks".