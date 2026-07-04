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Ako putujete na Jadran, ovo morate znati: Vozače iz BiH čekaju nova pravila

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 17:58

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Od 1. jula na snagu su stupila nova pravila za korisnike ENC uređaja na hrvatskim auto-putevima, a promjene će se direktno odraziti i na veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji tokom ljeta putuju prema Jadranu.

Iz Hrvatskih auto-cesta (HAC) saopšteno je da su izmjene uvedene s ciljem ujednačavanja popusta za sve korisnike ENC sistema, ali i kao priprema za novi, moderniji sistem naplate putarine koji je usklađen sa evropskim standardima.

Najveća promjena odnosi se na korisnike lakih vozila (I.A, I. i II. kategorija). Oni koji koriste post-peid (post-paid) ENC, odnosno imaju uređaj povezan sa platnom karticom, od sada ostvaruju popust od 21,74 odsto, umjesto dosadašnjih 13,04 odsto.

Za korisnike pre-peid (pre-paid) ENC-a popust ostaje nepromijenjen i iznosi 21,74 odsto, kao i sezonski popust od 33,48 odsto, koji vrijedi od 1. novembra do 31. marta.

Udar na teška vozila i prevoznike

Kod teških vozila (III. i IV. kategorija) dolazi do ozbiljnog smanjenja pogodnosti. Popust u post-peid modelu smanjen je sa 30,43 odsto na 21,74 odsto, dok se potpuno ukida sezonski popust od 33,48 odsto, pa će i za ovu kategoriju vozila jedinstveni popust iznositi 21,74 odsto.

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Hrvatske auto-ceste izmijenile su i popuste prema ekološkim standardima vozila:

  • za EURO V i EEV vozila popust je smanjen sa 5 na 3 odsto,
  • za EURO VI vozila sa 12 na 7 odsto,
  • dok je popust za EURO IV vozila potpuno ukinut.

Iz HAC-a pojašnjavaju da je dodatni popust za EURO VI bio uveden tokom pandemije kao privremena mjera pomoći prevoznicima, te da više nema razloga za njegovo zadržavanje.

S obzirom na to da hiljade građana Bosne i Hercegovine koriste ENC uređaje prilikom putovanja kroz Hrvatsku, posebno tokom ljetne turističke sezone, vozačima se strogo preporučuje da prije polaska provjere kojem modelu naplate pripada njihov uređaj i kakav popust ostvaruju.

Iz Hrvatskih auto-cesta ističu da je cilj novih pravila da se osigura pravedniji sistem naplate, ravnomjernija raspodjela troškova održavanja puteva te nastavak ulaganja u modernu i sigurnu saobraćajnu infrastrukturu, prenosi Crna Hronika.

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Hrvatska

pravila na granici

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