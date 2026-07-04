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Uvode se novine u 15 lokalnih zajednica u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 11:40

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Е-заказивање
Foto: Ustupljena fotografija

U 15 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj će od 6. juna, moći putem sistema eZakazivanje elektronski zakazati termin za predaju zahtjeva i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana, predaju zahtjeva i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske riječ je o sljedećim gradovima: Doboj, Bijeljina, Trebinje, Zvornik, Prijedor, Foča, Mrkonjić Grad, Gradiška, Pale, Laktaši, Prnjavor, Derventa, Modriča, Teslić i Istočno Novo Sarajevo.

"Termini za nove usluge se mogu zakazati putem zvanične platforme MUP-a u nekoliko jednostavnih koraka, na isti način kao i za usluge zakazivanja termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave. Pozivamo građane da koriste ove usluge i tako planiraju svoje vrijeme, te apelujemo na građane da se prije dolaska na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata, putem zvanične internet stranice Ministarstva detaljno informišu o potrebnoj dokumentaciji i uplatama za izdavanje određenog ličnog dokumenta, te na lokaciju pristupe sa potpunom dokumentacijom", saopštili su iz MUP-a.

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Elektronske usluge MUP-a Republike Srpske su dio kontinuirane opred‌ijeljenosti Ministarstva ka unapređenju i digitalizaciji svojih usluga kako bi se dodatno olakšao pristup potrebnim dokumentima i pojednostavila komunikacija između građana i institucija.

Ranije pomenute usluge prvo su bile dostupne građanima Banjaluke i to od 29. juna ove godine.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

dokumentacija

Lična dokumenta

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