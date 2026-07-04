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Meteoalarm objavio žuto upozorenje

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 08:28

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Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран
Foto: Tanjug/AP/Johan Nilsson

Meteoalarm je objavio žuto upozorenje za regije Trebinja, Foče, Mostara i Livna zbog vjetra čiji bi najjači uradi trebalo da dostignu do 70 kilometara na čas.

Građani su upozoreni da vjetar može nositi krhotine.

Za trebinjsku i regiju Foče upozorenje je izdato u ponoć i na snazi je večeras do ponoći jer se očekuju udari vjetra od 40 do 70 kilometara na čas, prenosi Srna.

Za regiju Livna upozorenje će biti na snazi do 18.00 časova i u tom periodu prognozirani su udari vjetra sjevernog smjera brzine 40 do 50 kilometara na čas.

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U mostarskoj regiji upozorenje je na snazi do 15.00 časova, kada će povremeno udari vjetra sjeverca biti brzine 40 do 50 kilometara na čas.

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Upozorenje

meteoalarm

vjetar

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