Meteoalarm objavio žuto upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Meteoalarm je objavio žuto upozorenje za regije Trebinja, Foče, Mostara i Livna zbog vjetra čiji bi najjači uradi trebalo da dostignu do 70 kilometara na čas.
Građani su upozoreni da vjetar može nositi krhotine.
Za trebinjsku i regiju Foče upozorenje je izdato u ponoć i na snazi je večeras do ponoći jer se očekuju udari vjetra od 40 do 70 kilometara na čas, prenosi Srna.
Za regiju Livna upozorenje će biti na snazi do 18.00 časova i u tom periodu prognozirani su udari vjetra sjevernog smjera brzine 40 do 50 kilometara na čas.
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U mostarskoj regiji upozorenje je na snazi do 15.00 časova, kada će povremeno udari vjetra sjeverca biti brzine 40 do 50 kilometara na čas.
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