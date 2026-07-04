Šta nas čeka nakon ljetnog ''prženja'': Objavljen dugoročna prognoza

Meteorolozi stranice Sever Veder Jurop objavili su prvu dugoročnu prognozu za zimu, kojom su nagovijestili šta nas čeka nakon ljetnog ''prženja''.

Prema tvrdnjama meteorologa, zasnovanih na analizama okeana, tzv. hladna kaplja ponovo se širi, dok se istovremeno u tropskom dijelu Tihog okeana razvija snažan Super El Ninjo.

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Zajedno, pojave već daju snažne rane naznake kakvi bi pritisak i temperature mogli biti tokom zime u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Evropi, navodi "Sever Veder Jurop".

Novi trend hlađenja primjetan je u sjevernom Atlantiku, dok podaci pokazuju stvaranje i širenje nove hladne kaplje za koju prognoze predviđaju da će trajati do 2027. godine.

Atlantik znatno hladniji nego prošle godine

Sjeverni Atlantik sada je znatno hladniji nego u isto vrijeme prošle godine, a posebno se ističe područje Golfske struje koje pokazuje nekoliko stepeni niže temperature nego lani.

To hladno područje sjevernog Atlantika suprotstavlja se snažnom Super El Ninju koji se razvija u tropskom Tihom okeanu.

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Gledajući prognoze za decembar, Sever Veder Jurop navodi kako je hladna anomalija i dalje prisutna. Prema tome, utvrđuje se kako ona nije samo prolazna pojava koja traje nekoliko dana ili sedmica, nego dugoročna naznaka.

Osim toga, prognoza za decembar pokazuje snažan kontrast između Super El Ninja i hladnog sjevernog Atlantika.

Analizom je utvrđeno kako je atlantska hladna anomalija možda nuspojava promjenjivog globalnog vremenskog sistema koji prelazi u režim Super El Ninja, s obzirom na to da su okeanske anomalije često više pokazatelj velikih promjena u atmosferi.

Šta čeka Evropu?

Uzimajući u obzir nove podatke, kao i uzorke iz proteklih godina, očekuje se visok pritisak nad Kanadom te nizak nad centralnim i južnim Sjedinjenim Američkim Državama.

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El Ninjo bi mogao donijeti tople anomalije u sjeverne dijelove SAD i Kanade, ali i rastuću anomaliju hladnog vazduha nad centralnim, južnim i istočnim dijelovima SAD.

Kada je u pitanju Evropa, očekuje se širenje visokog pritiska, te sve više toplih anomalija dubljim ulaskom u zimu.

To znači da bi Evropa mogla imati blažu i topliju zimu od prosjeka.

Ipak, napominje se da je za preciznije prognoze još uvijek rano.