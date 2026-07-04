Срамне провокације се настављају: На споменик Споменку Гостићу ставили заставу РБиХ

Аутор:АТВ редакција
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"Суживот" у БиХ у који се бошњачки политичари и националисти куну све више добија замаха и свакодневно свједочимо све већим и све срамнијим провокацијама Срба.
Мржња према свему српском више се и не крије, па су након паљења српске заставе дошла на ред и убијена српска дјеца која сада не могу у миру ни да почивају.
Наиме, ширитељи мржње сада су се окомили на споменик најмлађем борцу Војске Републике Српске Споменку Гостићу.
На споменик су, уз помоћ вјештачке интелигенције, намонтирали заставу такозване РБиХ, коју у посљедње вријеме све чешће користе како би провоцирали и сијали нетрпељивост и мржњу.
Споменко Гостић је рођен 1978. године, а као припадник Војске Републике Српске, погинуо је од гранате 20. марта 1993. године, недалеко од свог села Јовићи на планини Озрен. Тада је, осим њега, живот изгубило још пет српских војника.
По избијању рата живио је са мајком Миленом у селу Јовићи надомак Маглаја, које је било окружено насељима са већинским муслиманским становништвом, па се убрзо нашло на првој линији фронта.
Током априла умрла му је мајка, па је остао да живи са баком коју су муслиманске снаге убиле септембра 1992. године у гранатирању села.
Сада, 33 године након Споменкове смрти, и 32 године након што му је убијена бака, ширитељи мржње му не дају да у миру почива.
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