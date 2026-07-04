Kaluža: Dolazak Trampovog savjetnika u Bratunac potvrda da je Americi važno da čuje srpsku stranu

Prisustvo savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja Marka Bernsa današnjem pomenu srpskim žrtvama u Bratuncu potvrda je da nova američka administracija ima drugačiju percepciju o ratu na ovim prostorima, odnosno da joj je važno da čuje i drugu - srpsku stranu, ocijenio je stručnjak za međunarodne odnose Lučiano Kaluža.

Kaluža je podsjetio da se u proteklih 30 godina nije dešavalo, ili je bilo veoma rijetko i skoro nevidljivo, da zapadne ili diplomate SAD posjećuju mjesta stradanja Srba.

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"Do sada je bio drugačiji narativ i pogrešan pristup ratu u BiH od 1992. do 1995. godine i postratnom periodu", rekao je Kaluža Srni.

Ocijenio je da prisustvo Bernsa pomenu srpskim žrtvama u Bratuncu govori o tome da nova američka administracija obraća pažnju i odaje pijetet žrtvama.

To je, kaže, nastavak kursa promjene politike američke administracije prema situaciji u BiH koja je vidljiva dolaskom na vlast Donalda Trampa.

"Ovo je samo kontinuitet politike kojom se želi promijeniti odnos i način na koji se tretiraju žrtve", rekao je Kaluža.

On je dodao da ne treba zaboraviti da duhovni savjetnici ne donose odluke unutar administracije, ali da igraju veoma značajnu ulogu u kreiranju spoljno-političkih odluka predsjednika Trampa i njegove administracije.

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Prema njegovim riječima, duhovni savjetnici imaju određenu vrstu uticaja unutar američke administracije, a Berns je most između baze glasača, javnosti i američke administracije.

"Njegova uloga je veoma značajna u prenošenju stavova javnosti američkom predsjedniku", rekao je Kaluža.