Cvijanović u Skupštini: Gospodine Vukanoviću, smanjite gas

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je lideru Liste za pravde i red, tokom diskusije u Narodnoj skupštini, da smanji gas i da smatra da galamom pokušava prikriti neznanje.
"Vi ste neznalica koja galamom pokušava da prikrije svoje neznanje", rekla je Cvijanovićeva Vukanovići i poručila mu da je manipulator koji nema svijest šta se radi u Predsjedništvu.
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"O čemu se može glasati, o čemu ne može. Ne vjerujem da to ne razumijete, mislim da ste manipulator. Vi niste prepoznali čemu služi veto", poručila mu je Željka Cvijanović i pozvala ga da "smanji gas".
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Predstavnici i vlasti i opozicije najavili su ranije da će podržati veto.
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