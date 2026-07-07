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Uskoro po dva prelaza u Gradišci i na Rači

Autor:

Stevan Lulić
07.07.2026 13:37

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нови гранични прелаз Градишка
Foto: ATV

Na Rači i u Gradišci uskoro bi trebalo da postoje po dva prelaza, što će umnogome rasteretiti saobraćaj.

Najavio je ovo, odgovarajući na pitanje ATV-a, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija.

Naravno, kada je riječ o Gradišci, uslov je obnova starog mosta i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, ali je Tegeltija izrazio nadu da će se to desiti uskoro.

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"Stari most biće obnovljen relativno brzo i ja očekujem da uskoro bude usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO što će nam omogućiti da i jedan i drugi granični prelaz u Gradišci rade. To bi bilo neko olakšanje za sve ove gužve koje se u ovom trenutku stvaraju", rekao je Tegeltija.

Pojasnio je da bi na Rači dva prelaza trebalo da budu u funkciji kroz nekoliko mjeseci.

"15. oktobra trebalo bi da imamo dva granična prelaza prema Srbiji na Rači - Raču i Raču 2 što će značajno rasteretiti i taj granični prelaz", istakao je Tegeltija.

Govoreći o gužvama na granicama zbog EES sistema i štetama koje one nanose, Tegeltija je istakao da se nada da će EU razumjeti poruke iz svih zemalja koje nisu članice, a na koje ovaj sistem utiče.

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"Sve ovo što Evropa radi, nažalost, ide na štetu poslovne zajednice i građana. Svi smo svjesni toga da neki sistemi koje su oni kreirali, na koji su potrošili milijarde evra, da su sada napravili haos. Danas sam čak, mislim u vašem mediju, pročitao da su donijeli odluku da na određeni vremenski period ne primjenjuju sistem. Mislim da ta rješenja koja je u ovom trenutku kreirala Evropska unija pravi velike troškove i poslovnoj zajednici i građanima. Ja se nadam da će oni razumjeti i da će napraviti neku situaciju kojom će omogućiti prohodnost granica", rekao je Tegeltija odgovarajući na pitanje novinarke ATV-a i zaključio:

"Ja bih čak i razumio da se prave kontrole roba, zbog straha na otrove, municiju i tako dalje, ali vi bukvalno maltretirate građane na granicama, a ništa u suštini ne raditet na zaštiti od opasnih materija koje se pojavljuju. Mislim da i Granična policija BiH i UIO kroz svoju carinsku službu mnogo toga rade da ubrzaju ljudima protok, ali mi sami ne možemo, ako sa druge strane imamo Hrvatsku koja provodi ta neka pravila".

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Tagovi :

Granični prelaz

Granični prelaz Gradiška

Granični prelaz Rača

Zoran Tegeltija

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