Na obali Save pronađeno tijelo muškarca

Autor:ATV redakcija
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Na području Novog Zagreba, na južnoj obali korita rijeke Save, juče oko 14:20 časova je pronađeno tijelo muškarca.
Pretpostavlja se da je riječ o 43-godišnjaku, izvijestila je PU zagrebačka.
Pregledom tijela nisu utvrđeni tragovi koji bi upućivali na smrt kao posljedicu krivičnog djela.
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Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu gdje će se utvrditi tačan uzrok smrti, piše Jabuka.tv.
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