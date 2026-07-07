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Na obali Save pronađeno tijelo muškarca

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 13:23

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Ријека Сава
Foto: Pixabay/GoranH

Na području Novog Zagreba, na južnoj obali korita rijeke Save, juče oko 14:20 časova je pronađeno tijelo muškarca.

Pretpostavlja se da je riječ o 43-godišnjaku, izvijestila je PU zagrebačka.

Pregledom tijela nisu utvrđeni tragovi koji bi upućivali na smrt kao posljedicu krivičnog djela.

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Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu gdje će se utvrditi tačan uzrok smrti, piše Jabuka.tv.

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Rijeka Sava

pronađeno tijelo

Hrvatska

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