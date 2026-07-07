Na obali Save pronađeno tijelo muškarca

Foto: Pixabay/GoranH

Na području Novog Zagreba, na južnoj obali korita rijeke Save, juče oko 14:20 časova je pronađeno tijelo muškarca.

Pretpostavlja se da je riječ o 43-godišnjaku, izvijestila je PU zagrebačka. Pregledom tijela nisu utvrđeni tragovi koji bi upućivali na smrt kao posljedicu krivičnog djela. Srbija Dramatično upozorenje MUP-a: Sve će da vrvi od policije širom Srbije Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu gdje će se utvrditi tačan uzrok smrti, piše Jabuka.tv.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.