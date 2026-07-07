Paprene kazne u Crnoj Gori: Zbog ovih grešaka idete u zatvor

Putovanje automobilom na ljetovanje ili odmor u Crnu Goru zahtijeva poseban oprez i strogo poštovanje saobraćajnih propisa.

Kako biste izbjegli neprijatne situacije sa policijom i osigurali bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, neophodno je da se do detalja pridržavate zakona.

Nepoštovanje pravila povlači ozbiljnu administrativnu odgovornost i izuzetno visoke novčane kazne koje vam lako mogu pokvariti odmor. crnogorska policija ove sezone ne prašta greške, a zbog nekih prekršaja možete završiti direktno iza rešetaka.

Vožnja pod dejstvom alkohola: Zatvor do 60 dana

Crnogorski zakon je veoma rigorozan kada je u pitanju prisustvo alkohola u krvi. Maksimalni dozvoljeni nivo alkohola iznosi 0,3 promila, dok za mlade vozače (mlađe od 24 godine) važi apsolutna nulta tolerancija (0,0 promila).

Kazne su podijeljene po sljedećim stupnjevima:

Od 0,3 do 0,5 promila: Policija sastavlja zapisnik i izriče novčanu kaznu od 70 do 200 evra.

Od 0,5 do 1,0 promila: Kazne su znatno oštrije i iznose od 300 do 2.000 evra.

Preko 1,0 promila: Vozač se odmah hapsi i kažnjava zatvorom u trajanju do 60 dana.

Obavezna svjetla i debele kazne za mobilni telefon

Upaljena kratka svjetla su obavezna tokom vožnje u bilo koje doba dana i tokom cijele godine. Ukoliko vozite sa ugašenim farovima tokom dana, rizikujete kaznu od 30 do 80 evra. Znatno stroža kazna primjenjuje se u mraku – vožnja bez svjetala noću koštaće vas između 60 i 150 evra.

Kada je riječ o komunikaciji, vozaču je strogo zabranjeno korišćenje mobilnog telefona ili drugih uređaja tokom vožnje, osim uz upotrebu "hands-free" opreme. Kršenje ovog pravila sankcioniše se novčanom kaznom u iznosu od 60 do 150 evra.

Bezbjednost djece i sigurnosni pojasevi

Upotreba sigurnosnih pojaseva je obavezna u svakom trenutku kako za vozača, tako i za apsolutno sve putnike u automobilu. Nepoštovanje ove obaveze kažnjava se iznosom od 40 do 100 evra.

Prevoz djece takođe podliježe strogim ograničenjima:

Djeca mlađa od 12 godina ne smiju sjedeti na suvozačevom mjestu, već isključivo na zadnjem sjedištu (kazna iznosi od 60 do 150 evra).

Svako dijete mlađe od 5 godina mora biti smješteno u adekvatno dječje auto-sjedište (kazna iznosi od 40 do 100 evra).

Zamka za vozače sa zatamnjenim staklima

Ukoliko vaš automobil ima zatamnjena stakla, morate znati crnogorske standarde o propuštanju svjetlosti. Vjetrobransko staklo mora propuštati najmanje 75% svjetlosti, dok bočna stakla na prednjim vratima moraju propuštati minimum 70%.

Kazne za nepoštovanje ovih uslova su izuzetno visoke i kreću se od 150 pa sve do 1.000 evra. Sa druge strane, zatamnjenost zadnjih stakala nije zakonski ograničena, pod uslovom da automobil posjeduje oba spoljna retrovizora.

Prekoračenje brzine: Spisak kazni i zatvorski propisi

Kaznena politika za prebrzu vožnju podijeljena je u zavisnosti od toga da li je prekršaj napravljen u naseljenom mjestu ili na otvorenom putu:

Do 10 km/h: 40 - 100 evra (u naselju) / 30 - 80 evra (van naselja)

Od 11 do 20 km/h: 60 - 150 evra (u naselju) / 40 - 100 evra (van naselja)

Od 21 do 30 km/h: 70 - 200 evra (u naselju) / 40 - 100 evra (van naselja)

Od 31 do 40 km/h: 100 - 450 evra (u naselju) / 60 - 150 evra (van naselja)

Od 41 do 50 km/h: 100 - 450 evra (u naselju) / 70 - 200 evra (van naselja)

Od 51 do 70 km/h: 150 - 1.000 evra (u naselju) / 100 - 450 evra (van naselja)

Od 71 do 90 km/h: 300 - 2.000 evra (u naselju) / 150 - 1.000 evra (van naselja)

Za više od 90 km/h: 300 - 2.000 evra, nezavisno od lokacije.

Najstroža sankcija: Ukoliko prekoračite dozvoljenu brzinu za više od 70 km/h unutar gradskih naselja ili za više od 90 km/h na otvorenom putu, zakon predviđa mogućnost izricanja zatvorske kazne u trajanju do 60 dana, prenosi Kurir.