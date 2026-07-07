Paprene kazne u Crnoj Gori: Zbog ovih grešaka idete u zatvor

Autor:ATV redakcija
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Putovanje automobilom na ljetovanje ili odmor u Crnu Goru zahtijeva poseban oprez i strogo poštovanje saobraćajnih propisa.
Kako biste izbjegli neprijatne situacije sa policijom i osigurali bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, neophodno je da se do detalja pridržavate zakona.
Nepoštovanje pravila povlači ozbiljnu administrativnu odgovornost i izuzetno visoke novčane kazne koje vam lako mogu pokvariti odmor. crnogorska policija ove sezone ne prašta greške, a zbog nekih prekršaja možete završiti direktno iza rešetaka.
Crnogorski zakon je veoma rigorozan kada je u pitanju prisustvo alkohola u krvi. Maksimalni dozvoljeni nivo alkohola iznosi 0,3 promila, dok za mlade vozače (mlađe od 24 godine) važi apsolutna nulta tolerancija (0,0 promila).
Kazne su podijeljene po sljedećim stupnjevima:
Upaljena kratka svjetla su obavezna tokom vožnje u bilo koje doba dana i tokom cijele godine. Ukoliko vozite sa ugašenim farovima tokom dana, rizikujete kaznu od 30 do 80 evra. Znatno stroža kazna primjenjuje se u mraku – vožnja bez svjetala noću koštaće vas između 60 i 150 evra.
Kada je riječ o komunikaciji, vozaču je strogo zabranjeno korišćenje mobilnog telefona ili drugih uređaja tokom vožnje, osim uz upotrebu "hands-free" opreme. Kršenje ovog pravila sankcioniše se novčanom kaznom u iznosu od 60 do 150 evra.
Upotreba sigurnosnih pojaseva je obavezna u svakom trenutku kako za vozača, tako i za apsolutno sve putnike u automobilu. Nepoštovanje ove obaveze kažnjava se iznosom od 40 do 100 evra.
Prevoz djece takođe podliježe strogim ograničenjima:
Djeca mlađa od 12 godina ne smiju sjedeti na suvozačevom mjestu, već isključivo na zadnjem sjedištu (kazna iznosi od 60 do 150 evra).
Svako dijete mlađe od 5 godina mora biti smješteno u adekvatno dječje auto-sjedište (kazna iznosi od 40 do 100 evra).
Ukoliko vaš automobil ima zatamnjena stakla, morate znati crnogorske standarde o propuštanju svjetlosti. Vjetrobransko staklo mora propuštati najmanje 75% svjetlosti, dok bočna stakla na prednjim vratima moraju propuštati minimum 70%.
Kazne za nepoštovanje ovih uslova su izuzetno visoke i kreću se od 150 pa sve do 1.000 evra. Sa druge strane, zatamnjenost zadnjih stakala nije zakonski ograničena, pod uslovom da automobil posjeduje oba spoljna retrovizora.
Kaznena politika za prebrzu vožnju podijeljena je u zavisnosti od toga da li je prekršaj napravljen u naseljenom mjestu ili na otvorenom putu:
Najstroža sankcija: Ukoliko prekoračite dozvoljenu brzinu za više od 70 km/h unutar gradskih naselja ili za više od 90 km/h na otvorenom putu, zakon predviđa mogućnost izricanja zatvorske kazne u trajanju do 60 dana, prenosi Kurir.
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