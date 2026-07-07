Strašna tragedija u komšiluku: Dijete upalo u bazen i stradalo

Jedno dijete preminulo je u ponedjeljak naveče nakon pada u bazen ispred porodične kuće na imotskom području.

Tragedija se dogodila oko 20:30 sati, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

Na mjesto događaja odmah je upućen tim Hitne medicinske pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji djetetu nije bilo spasa.

Ljekari su mogli samo konstatirati smrt.

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O događaju je obaviješteno Županijsko državno tužilaštvo u Splitu.

Na mjestu nesreće biće urađen uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog slučaja, prenosi "Tportal".