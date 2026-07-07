Kovačević: Preglasavanje Cvijanovićeve - preglasavanje srpskog naroda i Srpske

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Radovan Kovačević poručio je da će predstavnici u Parlamentarnoj skupštini podržati veto, koji danas u Narodnoj skupštini brani srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Potpuno smo sigurni da ovdje postoji dovoljno patriotskih osvešćenih ljudi koji će to prepoznati i zaštititi Republiku Srpsku", poručio je Kovačević povodom rasprave o vetu srpskog člana Predsjedništva, na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Ponoviću, kaže Kovačević, da oni koji čak i razmišljaju o tome da ne podrže veto, odnosno odluku o zaštiti vitalnog interesa Republike Srpske, su oni koji odobravaju i priželjkuju da Sarajevo i predstavnici bošnjačkog naroda preglasavaju Srbe i obespravljuju Srbe i Republiku Srpsku.

"To je nešto što je nedopustivo. Nažalost, vidim da čak i neko ko se kandidovao da bude član Predsjedništva Republike Srpske i da tamo štiti interese srpskog naroda i Republike Srpske, je najavio da neće podržati zaštitu vitalnog interesa Republike Srpske", naveo je Kovačević.

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Naveo je da tema o kojoj se danas govori u NSRS možda ne zvuči na prvu atraktivno.

"Komisija za čuvanje nacionalnih spomenika. Vidim da mnogi ne razumiju o čemu se tačno radi. Slušao sam jednog od lidera opozicije, Draška Stanivukovića, kako govori o ovoj temi. I kaže on: "Doći ćemo u poziciju da ne znamo da li će proglasiti ili neće proglasiti nešto nacionalnim spomenikom. Ljudi, Poenta je čijim nacionalnim spomenikom će nešto biti proglašeno i na koji način će biti čuvano i štićeno", rekao je Kovačević.

Ono za šta se mi borimo sve vrijeme, dodaje Kovačević, i ono kako je propisao aneks osam Dejtonskog sporazuma jeste da postoje nacionalni spomenici srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda.

"A ono što su sve vrijeme na prevaru radili Sarajevo, nažalost nekad i uz podršku određenih ljudi iz opozicije iz Republike Srpske, jeste da su proglašavali nacionalne spomenike BiH. Onog trenutka kada smo mi to zaustavili, oni su krenuli u novu ofanzivu, preglasavanja i obespravljivanja srpskog naroda Republike Srpske i ponovno vraćanja stranaca koji će zajedno sa Bošnjacima da proglašavaju Srbe i da ono što su naši kulturni, istorijski spomenici, proglašavaju kulturnim spomenicima BiH", rekao je Kovačević.

U tom smislu, upitao je Kovačević, da li je manastir Krka hrvatski nacionalni spomenik?

"Da li je manastir Gračanica ili Dečani, da li su to kosovski nacionalni kulturni spomenici? Nisu, gospodo. Oni su srpski. Na isti način na koji je to manastir Gomionica, Hercegovačka Gračanica ili bilo koji drugi naš nacionalni kulturni spomenik. I to tako mora da ostane. Bitno je pitanje imovine. A kada vidite da predlagači iz Sarajeva, koji žele da kažu da BiH ima imovinu, onda tamo kažu da je jedna od prvih stvari koja mora da bude imovina BiH, da bude sve ono što je Komisija za nacionalne spomenike proglasila za nacionalne spomenike. Da li želimo da naša jevanđelja, manastiri, crkve, mostovi, spomenici pripadaju BiH, a da mi kao Republika Srpska i srpski narod nemamo nikakvo pravo i ne možemo ni za šta da se pitamo", rekao je Kovačević.