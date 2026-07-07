Odbijena žalba monstruma: Snimak od pet sekundi raskrinkao napadače

Muškarac koji je dogovorio sastanak preko aplikacije Tinder, a potom doveo trojicu prijatelja u stan djevojke i naredio im da je seksualno napastvuju, izgubio je žalbu na presudu za grupno silovanje.

Krivični apelacioni sud Novog Južnog Velsa potpuno je odbacio žalbu Adama Kabute (28), čime je potvrđena ranija sudska odluka. Horor se dogodio u stanu žrtve u Belmoru, u zapadnom Sidneju, kada je Kabuta iskoristio trenutak dok se nesrećna djevojka tuširala kako bi u stan krišom pustio svoje saučesnike.

Tokom suđenja pred Vrhovnim sudom Novog Južnog Velsa, kao ključni dokaz izveden je video-snimak od pet sekundi, pronađen u telefonu jednog od napadača, koji je zabilježio trenutak kada djevojka očajnički pokušava da pruži otpor:

Na snimku se vidi muškarac koji stoji iznad žrtve dok ona sjedi na ivici kreveta.

Djevojka, koja nije ni znala da je snimaju, jasno govori „Ne želim...“ u trenutku kada je napadač hvata za glavu i vuče prema sebi.

Nakon toga, žrtva po drugi put ponavlja istu rečenicu i udara napadača po ruci, pokušavajući da se odbrani.

Detalji jezivog zajedničkog zločinačkog poduhvata

Dvadesetdvogodišnja djevojka pristala je na susret sa Kabutom nakon osam mjeseci dopisivanja, vjerujući da će biti sami. Međutim, kada je izašla iz kupatila, u dnevnoj sobi su je dočekala tri potpuna stranca.

Svijet Lavrov: Cilj Alijanse da Zelenskog snabdijeva oružjem "do kraja"

Uprkos njenom plaču i preklinjanju, Kabuta joj je naredio da uđe u spavaću sobu sa ostalim muškarcima i da ih oralno zadovolji, govoreći joj da „samo to uradi“. Dok je djevojka plakala, jedan od saoptuženih ju je dva puta silovao, dok je Kabuta sve to posmatrao i bodrio ostale da je naizmjenično napadaju. Počinioci su uhapšeni u kasnijim policijskim racijama.

Sudska presuda i zatvorska kazna

Kabuta je osuđen po četiri tačke optužnice za teški seksualni napad u društvu kao učesnik u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. U novembru 2024. godine izrečena mu je kazna od šest godina i šest mjeseci zatvora, uz mogućnost uslovnog otpusta nakon tri godine i tri mjeseca.

Iako je njegov pravni tim u žalbi tvrdio da iskaz žrtve ima nedosljednosti, Apelacioni sud je zaključio da je porota imala puno pravo da u potpunosti prihvati svjedočenje djevojke. Kabuta izdržava kaznu od jula 2023. godine (zbog strogog kućnog pritvora koji mu je uračunat u kaznu), a pravo na uslovni otpust stiče u oktobru 2026. godine, prenosi Dejlimejl.