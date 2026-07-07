Logo

Stiže pakao sa Atlantika: Izdato hitno upozorenje za ove zemlje

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 10:45

Komentari:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Foto: Pexels/Bruno Scramgnon

Novi, brutalni toplotni talas već se formira iznad Atlantika, a prema zvaničnim prognozama, u Portugalu i na jugu Španije temperature će ove sedmice dostići paklenih 43 stepena Celzijusa.

Francuska i zemlje Beneluksa već se ubrzano pripremaju za novi udar ekstremnih vrućina, dok se dijelovi centralne Azije uveliko suočavaju sa temperaturama višim od 40 stepeni, dramatično je upozorio regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu, dr Hans Henri P. Kluge.

Zbog ove hitne i izuzetno ozbiljne situacije, šef SZO za Evropu sazvao je vanredni sastanak na kojem su učestvovali predstavnici 41 države članice, Evropske komisije i organizacija civilnog društva.

Prisustvo više od 130 učesnika jasan je znak da države ekstremne vrućine konačno počinju da tretiraju kao javnozdravstvenu krizu i prijetnju po bezbjednost, a ne samo kao uobičajenu vremensku pojavu.

Planovi spasavaju živote, ali ih polovina Evrope nema

„Odgovori država pokazali su stvaran napredak, ali i propuste koje više ne možemo da priuštimo. Nacionalni akcioni planovi za zaštitu od ekstremnih vrućina doslovno spasavaju živote. Zemlje koje ih imaju reagovale su brzo i koordinisano“, istakao je Kluge.

Kao pozitivne primjere naveo je:

  • Italiju, koja prati smrtnost u 45 gradova i raspolaže podacima u realnom vremenu.
  • Španiju, koja blisko sarađuje s medijima na komunikaciji rizika.
  • Austriju, Belgiju i Francusku, koje su uspješno rasteretile svoje zdravstvene sisteme.

Međutim, Kluge je upozorio na poražavajuću činjenicu i najveći propust u cijeloj priči. Najalarmantnije je to što ni polovina zemalja evropskog regiona uopšte nema nacionalni akcioni plan za zaštitu zdravlja od ekstremnih vrućina, prenosi Indeks.hr.

Spora birokratija koči zdravstvene službe

Mnogi ljudi i dalje uopšte ne prepoznaju da su lično ugroženi, čak ni kada je na snazi crveni meteoalarm. Države su prijavile da im hronično nedostaju klimatizovana javna skloništa.

Zejtinlik

Republika Srpska

Minić i Dodik posjetili gradilište ulice prema srpskom vojničkom groblju

Poseban problem predstavlja spora birokratija – u pojedinim zemljama proglašenje toplotnog talasa kasni iz proceduralnih razloga, što ozbiljno usporava i koči reakciju zdravstvenih službi na terenu. Širom Evrope korisnici domova za stare, beskućnici i socijalno izolovani građani i dalje često ostaju van domašaja pomoći.

Djeluje se na dva fronta prije nego što stigne novi pakao

Ipak, sastanak je pokazao i važan pozitivan pomak – države su konačno počele da povezuju službe za vanredne situacije, urbaniste, kao i ministarstva zdravlja i zaštite životne sredine.

„Sada djelujemo na dva fronta: moramo hitno da ispravimo ono što nije funkcionisalo tokom prethodnih sedmica prije nego što stigne novi toplotni talas, ali i da izgradimo zdravstvene sisteme koji će dugoročno biti spremni za sve češće i intenzivnije ekstremne vrućine“, zaključio je Kluge, napominjući da će SZO prikupiti sve naučene lekcije i učiniti ih dostupnim za sve 53 države članice, prenosi Nova.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

SZO

visoke temperature vazduha

vrućine

dugoročna vremenska prognoza

Komentari (0)

Pročitajte više

Анастасија Березовска

Svijet

Pronađeno tijelo, sumnja se da je riječ o atentatorki na biznismena

2 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик обишли градилиште улице која води до српског војничког гробља Нови Зејтинлик.

Republika Srpska

Minić i Dodik posjetili gradilište ulice prema srpskom vojničkom groblju

2 h

1
Полиција Србија

Srbija

Tragedija na Goliji: Maloljetnik (15) poginuo nakon prevrtanja automobila, tri osobe povrijeđene

2 h

0
Ова боја кармина одмах подмлађује лице за десет година

Stil

Ova boja karmina odmah podmlađuje lice za deset godina

2 h

0

Više iz rubrike

Анастасија Березовска

Svijet

Pronađeno tijelo, sumnja se da je riječ o atentatorki na biznismena

2 h

1
Ормуски мореуз

Svijet

Ponovo se zaoštrava situacija: Napadnuti brodovi u Ormuskom moreuzu

2 h

0
Експлозија у Дамаску

Svijet

Eksplozije oko Makronovog hotela: Panika tokom posjete francuskog predsjednika

2 h

0
Хитна помоћ

Svijet

Horor u Kini: Odron zatrpao najmanje 33 osobe

4 h

0

  • Najnovije

12

43

Puštali muziku na Dan žalosti: Kažnjena tri ugostiteljska objekta

12

31

Kamionom usmrtio mladog fudbalera, pokrenuta istraga

12

26

Kremlj: Naoružavanje Ukrajine neće spriječiti nastavak SVO

12

19

Mazalica: Odbacićemo odluku Bećirovića

12

18

Vulić: Zvizdić irelevantan za Republiku Srpsku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima